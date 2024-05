Polska - Francja Transmisja TV i stream online Gdzie oglądać mecz Polaków na MŚ w hokeju dzisiaj 14.05

Polska i Francja to drużyny, których celem na mistrzostwach świata Elity jest utrzymanie w najwyższej dywizji. Ani jedni, ani drudzy tego nie ukrywają, a w tegorocznym turnieju wywalczyli już cenny punkt z Łotwą. Polacy w meczu otwarcia zremisowali z trzecią drużyną poprzednich MŚ 4:4 i przegrali po dogrywce, a Francuzi powtórzyli ten scenariusz wynikiem 2:2 w drugiej kolejce. W niej Biało-Czerwoni zmierzyli się z fantastyczną Szwecją, której postawili jednak naprawdę twarde warunki i przegrali 1:5, choć ten wynik mógł być jeszcze niższy. Wszyscy polscy kibice mają nadzieję, że było to odpowiednie przetarcie przed kluczowym meczem z Francją.

Tak elegancko prezentują się Biało-Czerwoni, którzy dają nam tyle frajdy🇵🇱🤩 A jeszcze wiele w tych mistrzostwach świata elity przed nami💪@SPORT_GOV_PL @TauronPE pic.twitter.com/nJNKMtkzqq— PZHL - PIHF (@PZHL) May 13, 2024

Polska - Francja Transmisja MŚ w hokeju dzisiaj

Przed wtorkowym spotkaniem Polska - Francja obie drużyny mają na koncie po jednym punkcie - Trójkolorowi przegrali w ważnym meczu otwarcia z Kazachstanem 1:3. Ewentualna porażka z Polakami niemal zamknęłaby ich drogę do utrzymania. - Francuzi po raz kolejny grają w elicie, są doświadczoną drużyną. Rozegrali wiele spotkań o taką stawkę. Ale może to będzie nasz atut? Może my będziemy chcieli po prostu bardziej? Spróbujemy to „straszne chciejstwo” wykorzystać - zapowiada w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Kolusz. To jeden z weteranów reprezentacji Polski, który po wielu latach cieszy się każdą chwilą na MŚ Elity.

Hokej Polska - Francja Gdzie oglądać mecz Polaków

Mecz Polska - Francja już dzisiaj, we wtorek 14 maja. Początek spotkania trzeciej kolejki MŚ Elity zaplanowano na godzinę 20:20. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 1. Stream online będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl!