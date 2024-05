Mariusz Czerkawski ma córkę z polską gwiazdą Hollywood. 26-latka wyrosła na prawdziwą piękność. Można się zatracić

Polska po raz ostatni na mistrzostwach świata Elity zagrała w 2002 r. w Szwecji. Wtedy jednym z liderów reprezentacji był Mariusz Czerkawski, jednak Biało-Czerwoni ponieśli trzy bolesne porażki z Finlandią (0:8), Słowacją (0:7) i Ukrainą (0:3) i musieli grać o utrzymanie. W grupie spadkowej wygrali dwa z trzech meczów (5:1 z Włochami i 5:2 z Japonią), ale to nie wystarczyło, bo w myśl ówczesnych zasad Japończycy jako jedyny zespół z Azji mieli zagwarantowane utrzymanie. Decydująca była porażka 2:4 ze Słowenią, która sprawiła, że Polacy spadli z Elity i wrócili do niej dopiero 22 lata później. Był to spory cios dla Czerkawskiego, z którego nie do końca mogła sobie zdawać sprawę jego 4-letnia córka. Teraz Julia jest w pełni dojrzałą 26-latką i podobnie jak ojciec, może trzymać kciuki za polskich hokeistów walczących w Czechach.

Córka Czerkawskiego urodziła się we wrześniu 1997 roku. Już rok później jej rodzice - słynny hokeista i polska gwiazda Hollywood Izabella Scorupco - rozwiedli się po zaledwie dwóch latach małżeństwa. Julia zamieszkała z mamą w Stanach Zjednoczonych, gdzie studiowała kierunek związany z mediami na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Po mamie bez wątpienia odziedziczyła urodę, a po ojcu smykałkę do sportu. W przeszłości grała koszykówkę, ale wybrała inną ścieżkę, nad czym ubolewał Czerkawski, który ma z córką bardzo dobry kontakt.

Sama Julia przedstawia się na Instagramie jako Julia Scorupco Czerkawski. Jej profil śledzi ponad 35 tysięcy użytkowników - w dużej mierze są to jej znajomi i fani rodziców, ale nie brakuje też miłośników jej urody. Także z Polski, co widać w komentarzach pod jej zdjęciami, choć 26-latka szczególną więź czuje nie z Polską, a Szwecją. To w tym kraju przez kilka lat grał Czerkawski, a także wychowała się w nim Izabella Scorupco. Julia biegle mówi w języku szwedzkim i pielęgnuje te korzenie. Więcej jej zdjęć znajdziesz w powyższej galerii.