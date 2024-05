Polska – Łotwa transmisja TV. Gdzie oglądać mecz Polska – Łotwa dzisiaj 11.05 na żywo

Żona Macieja Kota była bezbronna jak dziecko. Łzy same napływały jej do oczu, musiała wyrzucić to z siebie

Polska – Łotwa transmisja TV

Dla Polaków wyjazd na mistrzostwa świata Elity w Czechach to nie lada gratka. Polaków brakowało wśród najlepszych na świecie przez 22 lata! Nic dziwnego, że nasi reprezentanci czują ekscytację przed pierwszym spotkaniem. – Tremy nie ma. Jest nutka ekscytacji. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Mam nadzieję, że wszystko, co się będzie działo wokół nas – atmosfera turnieju, wsparcie polskich kibiców, no i nasza euforia z powodu obecności wśród najlepszych – doda nam jeszcze z 10 procent do naszego „maksa”. I że dzięki temu będziemy się mogli cieszyć z utrzymania w elicie – powiedział Alan Łyszczarczyk w rozmowie z „Super Expressem”.

Gdzie oglądać mecz Polska – Łotwa dzisiaj 10.05 na żywo

Utrzymanie w elicie z pewnością będzie dużym wyzwaniem, a pierwszy mecz może być bolesnym zderzeniem z najlepszymi drużynami na świecie. Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości i za wygraną Łotwy w tym meczu można zarobić grosze. Polacy jednak na pewno nie złożą broni. – Po pierwsze – w kolektywie. Jesteśmy grupą ludzi, którzy pójdą za sobą w ogień. Widać to w meczach, ale i poza lodem. Charakteru nam nie braknie. Po drugie – już czysto sportowo – w odpowiedniej taktyce. Utrzymywać się „na krążku” i kręcić Szwedami czy Amerykanami raczej nie będziemy. Musimy więc próbować łapać krążek w strefie neutralnej i wyprowadzać kontry. A jesteśmy dobrze zorganizowani w obronie – mówi Łyszczarczyk.

Mecz Polska – Łotwa na mistrzostwach świata Elity w hokeju na lodzie zmierzy się w sobotę, 11 maja. Start meczu zaplanowano na godzinę 16:20. Transmisja TV z meczu Polska – Łotwa dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1. Stream Online dostępny będzie na płatnej platformie Polsat Box Go.