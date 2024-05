Gigantyczna radość reprezentanta Biało-Czerwonych. Na to czeka z największą niecierpliwością

Dla Polski i USA będzie to dopiero trzeci oficjalny hokejowy mecz w historii. Dwa poprzednie odbyły się w 1992 roku na igrzyskach olimpijskich w Albertville i późniejszych mistrzostwach świata w Czechosłowacji. Oba spotkania zakończyły się pewną wygraną Amerykanów, a Polacy nie zdobyli w nich nawet gola. Później przez 32 lata nie było meczu Polska - USA, co wiąże się z długą nieobecnością Biało-Czerwonych w Elicie, do której wrócili w tym roku po 22 latach. W tegorocznych MŚ walczą o utrzymanie, a po czterech meczach ich sytuacja jest trudna i muszą szukać zwycięstwa nawet z potęgą ze Stanów Zjednoczonych.

Polska - USA Transmisja TV. Kto wygra mecz na MŚ Elity?

Polscy hokeiści zaczęli MŚ od sensacyjnego remisu z Łotwą (4:4), po którym przegrali dopiero w dogrywce. Był to znakomity początek turnieju, jednak później było już gorzej. Porażka 1:5 ze Szwecją była wpisana w oczekiwania, ale niezwykle ważny był późniejszy mecz z Francją przegrany 2:4. Cudu nie było też ze Słowacją (0:4), a w piątek Polacy muszą poszukać go z USA. Amerykanie są w zdecydowanie lepszej sytuacji, choć MŚ zaczęli od porażki ze Szwecją (2:5). Później rozbili Niemcy 6:1 i zremisowali 4:4 ze Słowacją, przegrywając w dogrywce. W czwartek wygrali jednak 5:0 z Francją i przed meczem z Polską są na trzecim miejscu w tabeli grupy B.

Polska - USA Gdzie oglądać mecz dzisiaj 17.05?

Mecz Polska - USA na mistrzostwach świata Elity odbędzie się w piątek, 17 maja. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:20. Transmisja w TV na kanale Polsat Sport 1, a stream online będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go. Darmową relację na żywo przeprowadzi portal sport.se.pl!