i Autor: Cyfrasport Kamil Stoch

PolSKI Turniej 2024

Jacek Ogiński 12:37

PolSKI Turniej 2024 co to? Skoki PolSKI Turniej zasady, nagrody. Czym jest PolSKI Turniej w skokach narciarskich? PolSKI Turniej 2024 terminarz. Nie ma żadnych wątpliwości, że najbardziej prestiżowym turniejem w skokach narciarskich, który odbywa się w ramach cyklu Pucharu Świata, jest Turniej Czterech Skoczni. Jednak FIS stara się przyciągać widzów także innymi formułami rywalizacji i do kalendarza PŚ na stałe wpisały się już takie turnieje jak Raw Air czy Planica 7. Nigdy nie było jednak turnieju, który byłby rozgrywany w Polsce, ale właśnie się to zmienia. PolSKI Turniej rusza już dziś, 12 stycznia i wychodzi do kibiców z całkiem nietypowymi zasadmi rywalizacji! PolSKI Turniej 2024 zasady, premie PolSKI Turniej 2024 Terminarz.