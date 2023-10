Poruszenie fanów! Tylko zobaczyli Kamila Stocha i nie mogli powstrzymać emocji, rewelacyjne informacje!

wyrzucił to z siebie

Kamil Stoch pokazał wyjątkowo optymistyczną publikację na swoich mediach społecznościowych. Polski mistrz zmagał się ostatnimi czasy z dużymi problemami zdrowotnymi, które wykluczyły go z końcówki Letniego Grand Prix i zaburzyły przygotowania do sezonu. Na całe szczęście, sportowiec zdaje się wracać do pełnej dyspozycji sportowej i mentalalnej, a przynajmniej tak wynika z jego publikacji na mediach społecznościowych.

Kamil Stoch wraca do formy. Zdjęcie dodaje optymizmu

Mimo że ostatnie tygodnie nie były dobre dla Stocha, tak na mediach społecznościowych mogliśmy zauważyć, że sportowiec wraca do pełni swojej formy i dyspozycji. Zdjęcie, na którym się szeroko uśmiecha dodaje optymizmu, a sam mistrz podkreśla w wywiadach, że wszystko idzie ku lepszemu.

- Po tym, jak wróciłem na skocznię po chorobie, moje skoki wyglądały zupełnie inaczej. Była w nich inna energia. Do tego doszedł u mnie głód skakania, co zresztą zauważył nawet trener. Te skoki w mistrzostwach Polski były dobre. Nawet chyba najlepszego tego lata, a mimo tego czuję pewien niedosyt. Czuję, że mogły być lepsze. To zatem dobra oznaka - wyjaśniał Stoch cytowany przez portal "Interia.pl".