Poważne problemy zdrowotne polskiego skoczka. Maciej Kot nie miał lekko. Brakowało mu sił i energii

- Szczerze mówiąc, podczas podróży do Japonii wszystko się źle zaczęło, bo złapało mnie zatrucie pokarmowe. Przez to miałem bardzo nieprzyjemną podróż i pierwszy dzień w Japonii był bardzo trudny. Brakowało mi wagi i energii, więc ten pierwszy trening na siłowni odpuściłem, gdyż nie byłem w stu procentach przygotowany do pierwszych zawodów w Sapporo. Na szczęście udało mi się zregenerować i na same zawody siły wróciły – opowiedział w rozmowie z „Polsatem Sport” Kot.