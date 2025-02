i Autor: ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESS Maciej Kot

Puchar Kontynentalny

Sukces polskich skoków w USA. Maciej Kot pomógł kadrze Thomasa Thurnbichlera

Mimo że w kalendarzu Pucharu Świata nastąpiła wyrwa i najlepsi skoczkowie szykują się już do mistrzostw świata w Trondheim, to dla wielu zawodników był to pracowity weekend. Aż cztery indywidualne konkursy odbyły się w amerykańskim Iron Mountain. Najlepszym z Polaków w Stanach Zjednoczonych był Maciej Kot, którego skoki bardzo pomogły pierwszej kadrze skoczków. Thomas Thurnbichler będzie mógł powiększyć kadrę o jednego skoczka w końcówce sezonu Pucharu Świata.