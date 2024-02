i Autor: Cyfra Sport O której godzinie skoki dzisiaj niedziela 4.02.2024 PŚ Willingen Gdzie oglądać skoki narciarskie dzisiaj 4 lutego 2024

Konkurs w Willingen

Przybity Olek Zniszczoł po zmarnowanej szansie na podium w Willingen! Polak nie krył złości po nieudanym konkursie, szczere słowa

RoSz 18:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

To był fenomenalny konkurs w Willingen dla Aleksandra Zniszczoła! Polak w pierwszej serii zdominował wszystkich rywali i poszybował na odległość 146 metrów. 29-latek otrzymał aż 131,5 punktów, przez co znalazł się na wymarzonym pierwszym miejscu. W finałowej odsłonie Zniszczoł niestety popełnił ten sam błąd, co w sobotnim konkursie i znalazł się poza podium.