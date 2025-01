Puchar Świata w Zakopanem: debiut Adama Małysza, narodziny gwiazdy i transparent, który musiał zaboleć Aleksandra Kwaśniewskiego

Skoczkowie szykują się do zawodów w Zakopanem, a Piotr Żyła świętuje urodziny! Tak solenizant spędził ten szczególny dzień

Ważnych momentów w historii skoków w Zakopanem było całe mnóstwo, ale my cofamy się o 29 lat do 1996 roku. To właśnie wtedy Adam Małysz mający za sobą już kilka niezłych występów zadebiutował w Pucharze Świata przed własną publicznością. I spisał się bardzo dobrze. W pierwszym konkursie 27 stycznia 1996 roku zajął dziewiąte miejsce, dzień później był szósty. Oczywiście nikt wtedy jeszcze w najśmielszych snach nie mógł przewidzieć, że za kilka lat wybuchnie "Małyszomania" i "Orzeł" z Wisły zdominuje zmagania na skoczniach całego świata.

Puchar Świata w Zakopanem w 1996 roku: debiut Adama Małysza w Polsce i historyczna wygrana Primoża Peterki

Sobotni konkurs z największym sentymentem z pewnością wspomina Primoż Peterka. Znakomity słoweński skoczek właśnie w Zakopanem wygrał bowiem swoje pierwsze zawody Pucharu Świata. Niespełna 17-letni zawodnik skoczył w pierwszej serii 130 metrów, bijąc rekord Wielkiej Kroki. Wynik ten przetrwał aż do czasu modernizacji obiektu. W niedzielę Peterka był drugi, przegrywając tylko z jedną z największych gwiazd tamtego okresu, Austriakiem Andreasem Goldbergerem.

Puchar Świata w Zakopanem w 1996 roku miał także zabarwienie polityczne. Wszystko za sprawą Aleksandra Kwaśniewskiego. Ówczesny prezydent zobaczył na żywo oba konkursy - sobotni obserwował z trenerskiego gniazda, niedzielny z loży VIP. Głowa państwa nie pojawiła się na Wielkiej Krokwi przypadkowo - podczas drugiego konkursu Kwaśniewski wygłosił przemówienie, w którym oficjalnie poparł starania Zakopanego o organizację zimowych igrzysk 2006. Jak dobrze wiemy, ostatecznie wyścig wygrał włoski Turyn.

Nieprzychylny transparent dla Aleksandra Kwaśniewskiego podczas Pucharu Świata w Zakopanem w 1996 roku

Obecność Kwaśniewskiego nie przypadła jednak kibicom do gustu, na co dowód znaleźliśmy w naszej bazie zdjęć. W archiwum natrafiliśmy na fotkę, na której widać duży transparent z napisem "Panie Kwaśniewski go home, nikt cię tu nie chce". Prezydent raczej nie był z tego faktu zadowolony...

i Autor: Piotr Bławicki/Super Express Transparent kibiców podczas PŚ w Zakopanem w 1996 roku