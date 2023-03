Rywal Polaków kończy karierę! Już w niedzielę będzie skakał po raz ostatni, podjął decyzję!

Polski skoczek odsłonił brzuch, a tam... Jan Paweł II! Niezwykły tatuaż, nie uwierzycie, kto go ma

Anders Fannemel będzie żegnany przez kibiców w niedzielę. Norweski skoczek narciarski po tym, jak nie przeszedł kwalifikacji do sobotniego konkursu ogłosił, że w niedzielę na belce pojawi się po raz ostatni. Szokująca decyzja sportowca obiegła cały świat.

Mimo że Fannemel przed laty czarował klasą, to jego ostatnie występy w sezonach Pucharu Świata były dość rozczarowujące. Były rekordzista świata w długości skoku nie zakwalifikował się do sobotniego konkursu i powiedział w mediach, że to już jego koniec w skokach narciarskich.

– W niedzielę skoczę po raz ostatni - powiedział Fannemel po piątkowych kwalifikacjach.

Słowa Norwega i jego decyzja są poniekąd spełnieniem jego obietnicy danej przed sezonem. Norweg powiedział wtedy, że jeśli nie nawiąże do swoich najlepszych występów i formy, to będzie zmuszony do zakończenia kariery. Norweg napisał piękną historię w kartach sportu swojego kraju wygrając cztery konkursy Pucharu Świata, a dwanaście razy stawając na podium.