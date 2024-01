Serce boli po tych słowach Kamila Stocha. Mistrz wypalił z grubej rury, nie krył złości

Zły Kamil Stoch wypalił tak, że serce boli

Kamil Stoch po trudnym początku sezonu powoli odbudowuje formę, na co dowodem jest solidny Turniej Czterech Skoczni. Oczywiście trzykrotny triumfator tej imprezy z pewnością chce więcej niż 15. miejsce, ale cieszy fakt, że oddał 8 skoków i niemal każdy z nich był krokiem naprzód. Tak było aż do ostatniej próby w Bischofshofen, która była nieudana i przyniosła mu spadek z 15. pozycji po pierwszej serii do trzeciej "dziesiątki". Już po wylądowaniu Stoch nie był zadowolony, ale o jego frustracji najlepiej świadczą słowa, jakie wypowiedział w rozmowie ze Skijumping.pl. - Te skoki dzisiaj nie były dobre. Nie tak dobre jak w piątek. Było albo za wcześnie, albo spóźnione. Szkoda, bo wydawało się, że historia trochę lepiej się zakończy, ale nie każda się kończy happy endem - ocenił 36-latek. - W ogóle nie nastawiałem się na ten turniej. Wiedziałem, że będzie ciężko i było bardzo trudno. Z drugiej strony dzisiaj się trochę na sobie zawiodłem. Zwłaszcza tym ostatnim skokiem... Wszystko szło dobrze do tej pory, powoli krok po kroku szedłem do przodu, a tym ostatnim skokiem jakbym sobie podciął ten cały domek z kart. Może nie wszystko się zwaliło, ale jestem zły. Mam prawo być na siebie zły i po prostu jestem - dodał niezwykle szczerze.