Skoczkowie w 14 dni okrążą świat. Tyle zrobią kilometrów, szalone podróże

Serce podeszło nam do gardła po tym, co powiedział Kamil Stoch. Wielki skoczek nie mógł tego dłużej kryć. Druzgocąca prawda

Piotr Żyła w ostatnim konkursie w USA udowodnił, że należy walczyć o każdą sekundę w powietrzu podczas skoku. Kolejne godziny blisko chmur skoczkowie spędzają w podróży na kolejne konkursy. Eskapada biało-czerwonych jest ostatnio bardzo intensywna. Do Lake Placid podróżowali z Niemiec (gdzie skakali w Willingen), pokonując lekko ponad sześć tysięcy kilometrów. Kolejne jedenaście tysięcy dołożyli po męczącym weekendzie w Stanach (dwa konkursy indywidualne i jeden Super Duetów). Polscy skoczkowie na szczęście są już w Japonii, ale droga do Kraju Kwitnącej Wiśni nie była łatwa. "Podróż spod skoczni w Lake Placid do hotelu w Sapporo zajęła 34 godziny" – informował Polski Związek Narciarski.

ZOBACZ: Skoczkowie zbuntowali się przeciwko trenerowi! Napisali na niego skargę. Gorąco

Na legendarnej Okurayamie zobaczymy pięciu reprezentantów Polski: Aleksandra Zniszczoła, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Kamila Stocha i Klemensa Murańkę, który zastąpi Pawła Wąska. Ten będzie teraz pracował w Polsce nad powrotem do formy. Razem z trenerem Thomasem Thurnbichlerem, który też wrócił do kraju. Austriacki szkoleniowiec podjął decyzję o powrocie do Polski jeszcze przed weekendem z Pucharem Świata w Lake Placid. W Japonii zastąpił go Wojciech Topór, będący w sztabie Thurbichlera od początku Turnieju Czterech Skoczni.

W Sapporo odbędą się dwa konkursy indywidualne. A po nich? Powrót do Europy i kolejne dziewięć tysięcy kilometrów w samolocie podczas podróży do Polski. W dwa tygodnie skoczkowie okrążą zatem cały świat. Oby tylko wrócili z workiem punktów do klasyfikacji generalnej...

ZOBACZ: Ważne informacje o kluczowym piłkarzu Legii. Kosta Runjaić wyjawił, co z jego zdrowiem, jasny przekaz

Pucharu Świata w Sapporo:

piątek, 16 lutego:

8.00 - kwalifikacje

sobota, 17 lutego:

8.00 - pierwsza seria konkursowa

niedziela, 18 lutego:

1.30 - kwalifikacje

3.00 - pierwsza seria konkursowa