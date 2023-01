Skoki Bad Mitterndorf RELACJA NA ŻYWO PŚ: skoki w Bad Mitterndorf w niedzielę WYNIKI live online Kulm skoki Bad Mitterndorf 29.01 na żywo w internecie [WYNIKI]

Kamil Stoch musiał wyrzucić to z siebie. Gorzkie słowa po zawodach w Bad Mittendorfie, można się załamać

Bezsilność wylewa się ze słów Kamila Stocha! Thomas Thurnbichler ujawnił, co usłyszał od lidera kadry. Trudne wyznanie

Na żywo Skoki Bad Mitterndorf niedziela 29.01 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z niedzielnych zawodów na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 14:15. Zapraszamy!

Do sobotnich zawodów w Bad Mitterndorf Dawid Kubacki przystępował jeszcze jako lider klasyfikacji Pucharu Świata, z przewagą niecałych 50. punktów. Niestety po tym, jak jeden z liderów polskiej kadry zajął dopiero dziesiąte miejsce w stawce, plastron przejął Halvor Egner Granerud i to on skakać będzie podczas niedzielnych zmagań na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf w żółtej koszulce lidera.

Polscy kibice z pewnością mają jednak nadzieję, że podczas drugiego konkursu indywidualnego w Bad Mitterndorf, Dawid Kubacki podejmie walkę i dostarczy nam wielkich emocji, podobnie jak pozostali skoczkowie reprezentacji Polski.

Dla Kamila Stocha będzie to z kolei okazja do tego, aby poprawić swoje skoki, bowiem w sobotę bezsilność aż wylewała się z jego słów. Jedno jest pewne. Czekają na ciekawy konkurs i miejmy nadzieję dalekie skoki. Zapraszamy na relację na żywo z niedzielnych skoków w Bad Mitterndorf!