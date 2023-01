i Autor: Paweł Skraba/SE Thomas Thurnbichler, Kamil Stoch

trudne wyznanie

Bezsilność wylewa się ze słów Kamila Stocha! Thomas Thurnbichler ujawnił, co usłyszał od lidera kadry. Trudne wyznanie

Waldemar Kowalski 7:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Po sobotnich zawodach w austriackim Bad Mitterndorf, jedynie Piotr Żyła może być zadowolony z tego, co udało mu się zaprezentować, bowiem do podium zabrakło naprawdę niewiele. Trudne warunki sprawiły, że Dawid Kubacki zamknął pierwszą dziesiątkę, a Kamil Stoch wylądował jeszcze niżej, na 17. miejscu. Po swoim skoku rozmawiał chwilę z Thomasem Thurnbichlerem, który zdecydował się ujawnić, co usłyszał od skoczka. Nie brzmi to dobrze.