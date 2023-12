Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Świetny Żyła w kwalifikacjach! Komplet Polaków w konkursie [WYNIKI LIVE]

Wyniki kwalifikacji:

1. Anze Lanisek - 152,1 pkt (138,5 m)

2. Timi Zajc - 149,6 pkt (139 m)

3. Stefan Kraft - 147 pkt (130 m)

8. Piotr Żyła - 144,7 pkt (135 m)

15. Dawid Kubacki - 136,8 pkt (127 m)

29. Kamil Stoch - 122,4 pkt (118,5 m)

31. Maciej Kot - 116,5 pkt (118,5 m)

44. Paweł Wąsek - 105,6 pkt (109 m)

Skoki dzisiaj PŚ Engelberg 17.12 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Początek pierwszej serii o 16:00. Liczymy na jeszcze lepsze skoki Polaków! Kwalifikacje po raz drugi w Engelbergu padły łupem Anze Laniska. Nas cieszy świetny występ ósmego Piotra Żyły i piętnastego Dawida Kubackiego! Polacy dali nadzieję na lepszą niedzielę. Kamil Stoch uzyskał 29. notę, Maciej Kot 31., a Paweł Wąsek 44. Anze Lanisek wygrywa kwalifikacje, Piotr Żyła na ósmym miejscu. Początek konkursu w #Engelberg o 16:00! #skijumpingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/QwLS5eqO1E pic.twitter.com/c2PovFFZ2I — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 17, 2023 Do końca kwalifikacji została już tylko czołowa "10" PŚ. Żyła jest czwarty, Kubacki dziesiąty, Stoch dwudziesty, Kot dwudziesty drugi, a Wąsek trzydziesty czwarty. Cała piątka zaprezentuje się w pierwszej serii. Dopiero 46. na liście Timi Zajc wyprzedził Piotra Żyłę, który skoczył 135 m i przez dłuższą chwilę prowadził. Do końca kwalifikacji 15 zawodników, Dawid Kubacki także jest wysoko - na 6. miejscu. Piotr #Żyła - 135 metrów i awans do konkursu #Engelberg #skijumpingfamily — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 17, 2023 Do końca kwalifikacji zostało 30 skoczków, a Polacy zajmują solidne miejsca. Kamil Stoch jest drugi, Maciej Kot czwarty, a Paweł Wąsek czternasty. Maciej Kot poprawił się już względem piątku - pewnie wywalczył awans do konkursu. Trochę słabiej skoczył Paweł Wąsek, ale on również się zakwalifikował. Paweł #Wąsek - 109 metrów i awans do konkursu #Engelberg #skijumpingfamily — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 17, 2023 Witamy w relacji na żywo z niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu! Początek pierwszej serii zaplanowano na 16:00, a o 14:15 mają rozpocząć się kwalifikacje. Na liście startowej jest pięciu Polaków - Maciej Kot, Paweł Wąsek, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Engelberg od wielu lat jest dla polskich skoczków szczególnym miejscem. Wielokrotnie to tu wskakiwali oni na wyższy poziom i notowali wspaniałe wyniki, ale w tym roku wydaje się to nierealne. Piątkowe treningi i kwalifikacje wlały trochę nadziei, którą zburzył sobotni konkurs. Wczoraj jedynym plusem była lepsza dyspozycja wracającego do Pucharu Świata Kamila Stocha, który był najlepszy z Polaków i zajął 21. miejsce. Tuż za nim sklasyfikowany był Piotr Żyła, a rozczarowaniem była dopiero 33. pozycja Dawida Kubackiego. Jeszcze słabiej wypadł 36. Paweł Wąsek, a Maciej Kot odpadł już w piątkowych kwalifikacjach. W niedzielę otrzyma on szansę na rehabilitację i udowodnienie, że zasługuje na miejsce w składzie na Turniej Czterech Skoczni. Trudno oczekiwać, by Polacy nagle włączyli się do walki o zwycięstwo w konkursie, który w sobotę po raz pierwszy w karierze padł łupem Piusa Paschke. Czy doświadczony Niemiec będzie w stanie powtórzyć ten sukces? Już o 14:15 kwalifikacje, w których weźmie udział 61 zawodników. O 16:00 ma się rozpocząć pierwsza seria konkursowa.