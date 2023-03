Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Puchar Świata Planica WYNIKI LIVE ONLINE skoki w Planicy piątek 31.03 na żywo w Internecie

Wyniki i numery startowe Polaków:

4. Andrzej Stękała

22. Aleksander Zniszczoł

25. Kamil Stoch

35. Piotr Żyła

Na żywo Skoki dzisiaj PŚ Planica 31.03 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z pierwszego konkursu Pucharu Świata w Planicy! Na starcie stanie 40 skoczków, w tym czterech Polaków - Andrzej Stękała, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Początek konkursu zaplanowano na 15:00, a godzinę wcześniej ma się odbyć seria próbna.

Odśwież relację

W czwartek odbyły się kwalifikacje, w których odpadło aż 28 zawodników, w tym dwóch Polaków. Paweł Wąsek i debiutujący na mamucie Jan Habdas nie zdołali awansować do konkursu, ale zdecydowanie lepiej poszło pozostałym Biało-Czerwonym. Stoch, Żyła i Zniszczoł zajęli miejsca 10-12, a Stękała był trzydziesty drugi. Kibice mają nadzieję, że w piątkowym konkursie Polacy jeszcze poprawią swoje skoki i powalczą o miejsca w czołówce. Zwłaszcza Żyła ma się o co starać, ponieważ w klasyfikacji lotów narciarskich zajmuje szóste miejsce z niewielką stratą do trzeciego Timiego Zajca i może jeszcze wskoczyć na podium w walce o małą kryształową kulę. To nie będzie jednak łatwe zadanie, gdyż głównymi faworytami piątkowego konkursu są wszyscy zawodnicy znajdujący się w tej klasyfikacji przed Polakiem - Stefan Kraft, Halvor Egner Granerud, Timi Zajc, Domen Prevc i Anze Lanisek. Występ tego ostatniego będzie szczególnie interesujący dla polskich kibiców. Słoweniec rywalizuje z nieobecnym w Planicy Dawidem Kubackim i na ostatniej prostej może zrzucić go z podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. By tak się stało, zwycięzca kwalifikacji musi zająć dzisiaj co najmniej drugie miejsce. Początek konkursu zaplanowano na 15:00, a równo o 14:00 ma rozpocząć się seria próbna.