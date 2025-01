Skoki dzisiaj RELACJA NA ŻYWO: Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen kwalifikacje 5.01.2025 live online WYNIKI

Nie do wiary, jak wygląda teraz wielka rywalka Justyny Kowalczyk, Therese Johaug! Szok, co wyprawia Norweżka

Kwalifikacje Bischofshofen WYNIKI

Piotr Żyła

Dawid Kubacki

Jakub Wolny

Aleksander Zniszczoł

Paweł Wąsek

Na żywo Turniej Czterech Skoczni: Bischofshofen kwalifikacje Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do ostatniego, czwartek konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Początek zawodów o godzinie 16:30. Zapraszamy!

O ile na początku sezonu Pucharu Świata Pius Paschke był w stanie mocno namieszać w stawce, to w Turnieju Czterech Skoczni rządzą i dzielą już tylko Austriacy. Stefan Kraft, Jan Hoerl i Daniel Tschofenig w ostatnim konkursie cyklu będą bić się o ostateczne zwycięstwo i Złotego Orła. Polakom do tej pory pozostawało się cieszyć z mniejszych lub większych sukcesów podopiecznych trenera Thomasa Thurnbichlera, a ostatnim z nim było bardzo wysokie, 5. miejsce Pawła Wąska w Innsbrucku, czym pobił on swój życiowy rekord.

Podczas treningów do konkursu w Bischofshofen szczególną uwagę mógł przykuć z kolei Aleksander Zniszczoł, który po nieudanym występie w Innsbrucku osiągnął aż 144 metry i musiał ratować się podparciem przed upadkiem. Ta próba pozwoliła mu uzyskać trzeci rezultat w treningu przed kwalifikacjami, za plecami Stefana Krafta i Gregora Deschwandena. Zapraszamy na relację na żywo z kwalifikacji do ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen!