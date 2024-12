Skoki dzisiaj Relacja NA ŻYWO: Żyła ratuje honor Polaków. Po nim nastała przepaść. Pary konkursu w Oberstdorfie

Skoki dzisiaj: Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf kwalifikacje NA ŻYWO relacja

Lista startowa:

26. Piotr Żyła

36. Dawid Kubcki

39. Jakub Wolny

45. Paweł Wąsek

46. Aleksander Zniszczoł

Na żywo Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf - kwalifikacje 28.12 Johann Andre Forfang 134 i mamy nowego lidera A Ryoyu Kobayashi 125 metra. Jego wynik daje mu 2. miejsce. Aleksander Zniszczoł 117,5. Matko kochana... Jest awans do konkursu, ale wynik pozostawia wiele do życzenia. Paweł Wąsek skoczył 114 metrów. Dramat, ale kwalifikacja będzie. Kubacki dalej bez kwalifikacji. Nie zbliżył się ani o jedno miejsce. Zaraz pozostali Polacy. Zostali Wąsek i Zniszczoł. Wolny 126,5 metra. 10. miejsce i jest kwalifikacja oczywiście. Żyła zdetronizowany. Peier skoczył tylko samo co Polak, ale z niższej belki. Dawno się tak nie zaśmiałem po usłyszeniu komentarza 😂 Dosłownie 98% kibiców którzy to widzieli być jak#skijumpingfamily pic.twitter.com/Y1rsWravrT — Bartek (@skoko_bk) December 28, 2024 115,5 metra Kubackiego. Polak jest trzeci na liście oczekujących obecnie. Zaraz Dawid Kubacki, a po nim Jakub Wolny Kolejny z Niemców - Leyhe uzyskał tylko 124 metry. Żyła dalej liderem Niemcy kręcą głowami. Raimund skoczył tylko 123 metry. Nie idzie naszym sąsiadom. Belka idzie w dół. Teraz skaczemy z 15. platformy Pierwsza 30. już za nami. Piotr Żyła dalej na prowadzeniu Brawo, "Wewiór" ❗️#skijumpingfamily #TCS #Oberstdorf pic.twitter.com/Bgy6iNqBIc — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) December 28, 2024 132,5 mera ŻYŁY! Najdłuższy obecnie skok! Lovro Kos huknął 131 metry i jeszcze miał rekompensatę za wiatr Zaraz Piotr Żyła! Ilya Mizernykh z Kazachstanu bez problemy awansował do konkursu. Simon Ammann niewiele lepiej - 115 metrów. Roman Koudelka wściekły po skoku na 112,5 metra. Raczej nie będzie kwalifikacji. Naito i Kobayashi już z kwalifikacją. Rywale mocno im w tym pomogli, skacząc zdecydowanie bliżej Zbliżamy się powoli do skoku pierwszego z Polaków - Piotra Żyły Japończycy Tomofumi i Sakutaro Kobayashi obecnie najlepsi po 5. skoczkach. Uzyskali kolejno 129,5 oraz 128 metrów. Belka nr 16 - Vitaliy Kalinichenko skacze jako pierwszy i uzyskuje zaledwie 111,5 metra. Zabawę czas zacząć! Wszystko gotowe, za chwilę pierwsze skoki W II serii treningowej najlepszym z Polaków był Piotr Żyła - 133 metry. Austriacy w mocnym gazie przed kwalifikacjami Daniel Tschofenig górą w II treningu. Początek kwalifikacji w Oberstdorfie o 16:30 #skijumpingfamily #Oberstdorf



Pełne wyniki: https://t.co/iHuqDliGyR pic.twitter.com/pzwHC66ILu — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 28, 2024 Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do pierwszego konkursu 73. Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie! Początek już o 16:30.

W sobotę, 28 grudnia, zaczynamy 73. Turniej Czterech Skoczni! Tradycyjnie niemiecko-austriacka impreza rozpocznie się w Oberstdorfie na słynnej Schattenbergschanze (HS137). To na tej skoczni odbędzie się pierwszy z czterech aktów prestiżowego turnieju, ale zanim konkurs, trzeba rozegrać kwalifikacje. Podczas TCS nabierają one szczególnego znaczenia, bo wyłaniają pary KO, na podstawie których jest rozgrywana pierwsza seria każdego z konkursów. 50 najlepszych zawodników kwalifikacji dzieli się na 25 par. Ich zwycięzcy awansują do drugiej serii, którą uzupełnia 5 najlepszych "lucky loserów". Jak najlepszy wynik w kwalifikacjach daje teoretycznie łatwiejszego rywala i potencjalnie prostszą drogę do finału.

Na starcie dzisiejszych kwalifikacji stanie 62 skoczków, w tym pięciu Polaków. Wśród nich brakuje Kamila Stocha, który po słabym początku sezonu zrezygnował ze startu w TCS i postanowił skupić się na treningach. Jego miejsce w składzie zajął wracający Dawid Kubacki, a drużynę Thomasa Thurnbichlera uzupełniają najlepsi ostatnio: Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Jakub Wolny i Piotr Żyła. Trzymamy kciuki za to, aby cała piątka zakwalifikowała się do niedzielnego konkursu z jak najwyższych miejsc! Początek rywalizacji w kwalifikacjach już o 16:30.