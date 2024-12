Skoki dzisiaj Titisee-Neustadt RELACJA NA ŻYWO: Wolny skacze w niedzielę jak natchniony! Klęska Wąska i Kubackiego [WYNIKI LIVE]

Skoki dzisiaj Titisee-Neustadt na żywo 15.12.2024. WYNIKI po 1. serii

1. Michael Hayboeck - 149,1 pkt (145 m)

2. Pius Paschke - 148,8 pkt (141,5 m)

3. Kristoffer Eriksen Sundal - 146,2 pkt (143 m)

4. Stefan Kraft - 141,9 pkt (140 m)

5. Anże Lanisek - 141,3 pkt (139 m)

6. Daniel Tschofenig - 138,5 pkt (135 m)

7. Marius Lindvik - 138,1 pkt (141,5 m)

8. Jakub Wolny - 135,5 pkt (138,5 m)

8. Johann Andre Forfang - 135,5 pkt (138,5 m)

10. Gregor Deschwanden - 134,4 pkt (136 m)

--------------------

17. Aleksander Zniszczoł - 132,1 pkt (137,5 m)

22. Kamil Stoch - 124,2 pkt (132 m)

--------------------

36. Paweł Wąsek - 109,5 pkt (125,5 m)

41. Dawid Kubacki - 106,2 pkt (124,5 m)

Na żywo Skoki Titisee-Neustadt 15.12 Paweł Wąsek przyznał, że z progu czuł energię podobną jak w tych udanych skokach, ale nad bulą nagle opadł w powietrzu i nie mógł zrobić wiele więcej. Druga seria ma się rozpocząć o 17:09! Michael Hayboeck prowadzi po I serii, Jakub Wolny na 8. miejscu. Finał konkursu w #TitiseeNeustadt z udziałem trzech Polaków o 17:09! #skijumpingfamily



Pełne wyniki: https://t.co/fSN6tgTxgG pic.twitter.com/zgBMJyHrB2 — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 15, 2024 Wyniki po pierwszej serii: 1. Michael Hayboeck - 149,1 pkt

2. Pius Paschke - 148,8 pkt

3. Kristoffer Eriksen Sundal - 146,2 pkt

4. Stefan Kraft - 141,9 pkt

5. Anże Lanisek - 141,3 pkt

6. Daniel Tschofenig - 138,5 pkt

7. Marius Lindvik - 138,1 pkt

8. Jakub Wolny - 135,5 pkt

8. Johann Andre Forfang - 135,5 pkt

10. Gregor Deschwanden - 134,4 pkt -------------------- 17. Aleksander Zniszczoł - 132,1 pkt

22. Kamil Stoch - 124,2 pkt -------------------- 36. Paweł Wąsek - 109,5 pkt

41. Dawid Kubacki - 106,2 pkt Pius Paschke jest niesamowity! 141,5 m lidera klasyfikacji generalnej PŚ w słabszych warunkach od Hayboecka i Sundala... Niemiec przegrał o 0,3 pkt z prowadzącym Austriakiem! Wiatr zaczął kręcić, ale Daniel Tschofenig w trudniejszych warunkach uzyskał 135 m i wskoczył na 5. miejsce! Jan Hoerl też miał drobne problemy w powietrzu i skoczył "tylko" 135 m. To przełożyło się na 13. miejsce, jedynie 0,6 pkt przed 15. Zniszczołem! 140 m Stefana Krafta w świetnym stylu! Austriak zajął 3. miejsce przed Laniskiem. Gregor Deschwanden zdecydowanie lepiej, ale też nie zawojuje czołówki! 136 m i słabsze noty, bo w powietrzu miał spore problemy. Łącznie dało mu to 7. miejsce tuż za Wolnym i Forfangiem. Do końca serii 5 najlepszych skoczków PŚ! Wiatr jednak zmienił kierunek i sędziowie przywrócili 8. belkę, a Andreas Wellinger w słabszych warunkach skoczył "tylko" 130 m. Dało mu to dopiero 14. miejsce! Belka w dół po skoku Sundala. Piękny skok Kristoffera Eriksena Sundala! Przeskoczył skocznię, 143 m! Lekko zachwiało nim przy lądowaniu, ale i tak dostał wysokie noty i zajął drugie miejsce o 2,9 pkt za Hayboeckiem. Maximilian Ortner wylądował na 135 m i teraz to on jest dwunasty. Przeciętny skok Karla Geigera na 132,5 m. Niemiec zajął 12. miejsce za Zniszczołem, a przed Ryoyu Kobayashim i Stochem. Marius Lindvik długo czekał na zielone światło, ale trafił znakomite warunki i pofrunął 141,5 m! Pomimo ponad 10 odjętych punktów, i tak zajął wysokie trzecie miejsce! Timi Zajc uzyskał 135 m i zajął 8. miejsce nieznacznie przed Nikaido i Zniszczołem. Bardzo dobry skok Anże Laniska z niższej belki! 139 m w świetnym stylu i Słoweniec jest teraz drugi, niecałe 8 pkt za Hayboeckiem. Sędziowie reagują na poprawę warunków i obniżyli rozbieg do 8. belki. Ren Nikaido jeszcze dalej! 139 m w jeszcze lepszych warunkach, przez co Japończyk minimalnie przegrał z Fettnerem, ale zdołał wyprzedzić Zniszczoła. Manuel Fettner skoczył zdecydowanie dalej. 138 m i 6. miejsce tuż przed Zniszczołem. Coś niedobrego działo się w powietrzu z Wąskiem po wyjściu z progu! Polak nie poradził sobie z tymi warunkami i wylądował już na 125,5 m, przez co nie awansuje do drugiej serii... Do końca pierwszej serii 15 skoków, a rozpocznie je Paweł Wąsek! Zwycięzca kwalifikacji Michael Hayboeck skacze dzisiaj jak natchniony! 145 m! Do tego "19" od sędziów i ogromna przewaga blisko 14 pkt nad Wolnym i Forfangiem! Zdecydowanie lepsza próba Aleksandra Zniszczoła! 137,5 m i wysokie noty jak u Wolnego! Ponownie wiatr pomagał Polakowi, ale te odjęte punkty sprawiły, że zajął 5. miejsce z niewielką stratą do prowadzącego duetu. Nie najlepszy skok Halvora Egnera Graneruda! Tylko 129 m i dopiero 12. miejsce, na jego szczęście z awansem do drugiej serii. Ryoyu Kobayashi skoczył zdecydowanie lepiej - 132,5 m i minimalnie wyprzedził Stocha na 5. miejscu. Po tradycyjnej przerwie po 30 skokach Artti Aigro skoczył tylko 123 m i wpuścił do drugiej serii dwóch zawodników sklasyfikowanych ex aequo - Philippa Raimunda i Fredrika Villumstada. A tak polscy trenerzy cieszyli się z dobrego skoku Jakuba Wolnego: WAIT ✋🎶



🕺🕺#skijumpingfamily #TitiseeNeustadt pic.twitter.com/RlHbfWIkp7 — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) December 15, 2024 Klasyfikacja po 30 z 50 skoków: 1. Jakub Wolny - 135,5 pkt

1. Johann Andre Forfang - 135,5 pkt

3. Jewhen Marusiak - 134,3 pkt

4. Markus Eisenbichler - 134 pkt

5. Kamil Stoch - 124,2 pkt ---------------------- 21. Dawid Kubacki - 106,2 pkt Johann Andre Forfang wyrównał notę Jakuba Wolnego! Identyczny skok Norwega - 138,5 m, te same noty i odjęte punkty za wiatr! Fredrik Villumstad skoczył 129,5 m we wciąż dobrych warunkach i zajął 10. miejsce ex aequo z Raimundem, wpuszczając do drugiej serii Valentina Fouberta. Wzmaga się wiatr pod narty i Tate Frantz poleciał 133,5 m! Aż 7,1 pkt odjętych za wiatr i gorsze noty od Stocha, przez co przegrał z Polakiem, a także Johanssonem. Piękny skok Markusa Eisenbichlera na 137 m! Noty identyczne jak Wolny, ale nieco mniej odjętych punktów... Przegrał z Polakiem o 1,5 pkt i zajął 3. miejsce tuż za Marusiakiem! Niestety, Dawid Kubacki ewidentnie zgasł. Zaledwie 124,5 m przy wietrze pod narty i dopiero 17. miejsce po 26 skokach... Stephan Leyhe w teoretycznie lepszych warunkach od Stocha skoczył bliżej i w gorszym stylu. Pomimo uzyskania 130 m jest dopiero dziewiąty, czwarty w kolejce do awansu, z którego ucieszył się Antti Aalto! Solidny skok Stocha! Nie powtórzył wyczynu Wolnego, ale skok na 132 m w dobrym stylu (54,5 pkt) daje mu awans do drugiej serii i obecnie 3. miejsce. Philipp Raimund również skoczył 126 m i nieznacznie przegrał z Foubertem. Robert Johansson z awansem, a my patrzymy na Kamila Stocha! Wiatr znowu powiewa bardziej z tyłu i Valentin Foubert po skoku na 126 m zajął 6. miejsce. Marusiak już w drugiej serii! Skaczący po Wolnym Antti Aalto wylądował 9 metrów bliżej i Polak jest pierwszym skoczkiem z awansem do drugiej serii, ale to nie koniec. Ten świetny skok da mu z pewnością dobre miejsce! Piękny skok Wolnego! Potwierdza dobrą formę z kwalifikacji, 138,5 m! Polak trafił też lepszy wiatr pod narty, ale sędziowie docenili jego styl i przyznali mu aż 55,5 pkt! Udało mu się wyprzedzić Marusiaka o 1,2 pkt! Killian Peier błyszczał w Titisee-Neustadt w piątek i sobotę, ale niedzielę zaczął trochę słabiej. Skok na 126,5 m daje mu 4. miejsce, a pierwszą "20" na liście startowej zamyka Jakub Wolny! Robert Johansson poradził sobie przy wietrze w plecy zdecydowanie lepiej. 128,5 m przy niezłych notach i teraz to Norweg jest drugi, choć do prowadzącego Marusiaka traci blisko 12 pkt. Niko Kytosaho został puszczony w ostatniej sekundzie, ale nie poradził sobie w trudnych warunkach. Kompletnie nieudany skok na 113 m i przedostatnie miejsce przed Kazachem Daniłem Wasiljewem. Domen Prevc wczoraj zaliczył groźny upadek, ale się pozbierał i skoczył 129,5 m. Jest teraz drugi, 15 pkt za Marusiakiem. Jeden z wczorajszych bohaterów, Fatih Arda Ipcioglu (zajął 20. miejsce), nie powtórzy dobrego konkursu. Skoczył tylko 116,5 m i zajął przedostatnie miejsce po 13 skokach. Za nami 10 skoków i Marusiak prowadzi z blisko 24 pkt przewagi nad drugim Valto. Co za skok Jewhena Marusiaka! Ukrainiec uzyskał 137,5 m w dobrym stylu i tak naprawdę może być już pewny kolejnych punktów PŚ! W pierwszej serii było tylko 5 skoczków, którzy wciąż nie wywalczyli choćby punktu w PŚ. To grono zamknął Andrew Urlaub skokiem na 118 m, a na prowadzeniu wciąż Valto, który jako jedyny przekroczył punkt K, uzyskując 126 m. Zaczynamy niedzielny konkurs! Fin Kasperi Valto ruszył z 9. belki. Dobiegły końca kwalifikacje rozpoczęte o 14:30. Polscy skoczkowie wypadli naprawdę nieźle, a najlepszy z nich był Jakub Wolny, który zajął bardzo dobre 8. miejsce! Blisko czołowej "10" był też 13. Paweł Wąsek, a wszyscy Polacy pewnie awansowali do konkursu. Michael Haybeock wygrywa kwalifikacje, Jakub Wolny na 8. miejscu. Początek konkursu w Titisee-Neustadt o 16:00 #skijumpingfamily #TitiseeNeustadt



Pełne wyniki: https://t.co/eF3xKDyssF pic.twitter.com/em56usoLHC — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) December 15, 2024 Witamy w relacji na żywo z kolejnego konkursu indywidualnego w Titisee-Neustadt. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 16:00. Zapraszamy!

Odśwież relację

Skoki dzisiaj Titisee-Neustadt 15.12 WYNIKI

Już podczas piątkowego konkursu duetów Aleksander Zniszczoł pokazywał, że jego ostatnie dobre skoki nie są kwestią przypadku i odnalazł on stabilną, a przede wszystkim dobrą formę. W sobotnim konkursie indywidualnym nie tylko okazał się - po raz kolejny - najlepszym spośród polskich skoczków, ale również zanotował najlepszy wynik w tym sezonie w całej reprezentacji Polski, kończąc rywalizację na 9. miejscu.

Przed niedzielnymi skokami kibice biało-czerwonych z pewnością mają ochotę na więcej i szczególnie pozytywnie mogą zadziałać na nich słowa Kamila Stocha. Jeden z liderów reprezentacji Polski co prawda w sobotę był 24., ale jego drugi skok okazał się jednym z najlepszych w całej serii finałowej. Po zawodach stwierdził on, że być może był to jego nawet najlepszy skok podczas tego sezonu.

- To mogło napawać optymizmem. Ten drugi skok to był na pewno jeden z najlepszych tej zimy. W moim odczuciu naprawdę był takim, jakiego szukam teraz. Problem polega na tym, że zapomniałem, co się robi w locie po takim dobrym wyjściu z progu. Tam się zaczęły problemy, byłem trochę niestabilny i były problemy z lądowaniem. - tłumaczył Stoch wlewając optymizm w serca wiernych fanów.