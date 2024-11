Skoki dzisiaj Transmisja TV. Gdzie oglądać Puchar Świata w Lillehammer? Mikst piątek 22.11 stream online

Spis treści

Już dzisiaj zimowy sezon skoków narciarskich rozpocznie się w Lillehammer. Inauguracja Pucharu Świata wraca do tego norweskiego miasta po dwunastu latach przerwy, a na liście startowej znajduje się 69 skoczków i 65 skoczkiń. W piątek wezmą udział w oficjalnych treningach, po których trenerzy wybiorą składy na konkurs drużyn mieszanych. To właśnie mikst otworzy sezon 2024/25 w Pucharze Świata. O miejsce w polskim składzie powalczą na treningach: Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Maciej Kot wśród mężczyzn i Anna Twardosz, Nicole Konderla, Natalia Słowik oraz Pola Bełtowska wśród kobiet. Trenerzy wybiorą do drużyny po dwa nazwiska i nie ma co ukrywać, że szanse Polski na dobry wynik przy obecnym poziomie skoczkiń nie są zbyt duże. Trzeba jednak skakać jak najlepiej, a ostatnie igrzyska olimpijskie w Pekinie pokazały, że w mikście może wydarzyć się naprawdę wiele.

Fala dyskwalifikacji sprawiła wtedy, że murowani faworyci do medali przegrali m.in. ze srebrną Rosją i brązową Kanadą. Oczywiście ciężko trzymać kciuki za pecha rywali, ale skoki - zwłaszcza drużynowe - są na tyle nieprzewidywalną dyscypliną, że przy jak najlepszych skokach można osiągnąć niespodziewany sukces. Czy przytrafi się on Polsce już na starcie nowego sezonu PŚ?

Dawid Kubacki szczerze o Kamilu Stochu. Też nie chciał pracować z Thurnbichlerem? To wyznanie nie pozostawia złudzeń!

Skoki dzisiaj Transmisja TV. Na jakim kanale PŚ Lillehammer w piątek 22.11

Na starcie konkursu mikstów spodziewanych jest 11 reprezentacji. Poza Polską są to: Ukraina, Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Finlandia, Japonia, Norwegia, Niemcy, Słowenia i Austria. Dokładną listę startową poznamy dopiero po treningach, po których będzie można ocenić też głównych faworytów, za których z pewnością uchodzą przede wszystkim reprezentacje Austrii, Słowenii, Niemiec, Norwegii i Japonii. Dla kibiców w Polsce pewnym utrudnieniem może być też brak transmisji z pierwszego konkursu nowego sezonu w TVN! Mimo to, zapewniono jednak transmisję w otwartej telewizji.

Gdzie oglądać skoki dzisiaj mikst Lillehammer w telewizji i stream online

Inauguracyjne zawody Pucharu Świata zaplanowano na godzinę 16:15 w norweskim Lillehammer. Transmisja TV z konkursu mikstów zostanie przeprowadzona na otwartym kanale Metro (od 15:45) oraz na Eurosport 1 (od 15:45). Stream online będzie dostępny jedynie w płatnej usłudze Max (od 16:05). Darmową relację na żywo dla wszystkich bez dostępu do transmisji przeprowadzi portal Sport.se.pl. Serdecznie zapraszamy!