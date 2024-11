Spis treści

Kamil Stoch skompletował swój własny zespół. – Po minionym sezonie byłem zmęczony fizycznie i psychicznie. Wiedziałem, że potrzebuję dużej zmiany – tłumaczył skoczek z Zębu. Poszedł w ślady Adama Małysza, który swego czasu pracował z Hannu Lepistoe, a reszta drużyny z Łukaszem Kruczkiem. Trzykrotny mistrz olimpijski od kilku miesięcy znów pracuje z Michalem Doleżalem (i Kruczkiem), reszta zawodników pozostaje w opiece Thomasa Thurnbichlera.

– To na pewno dla mnie nowa sytuacja. Na szczęście wypracowaliśmy bardzo wyraźną ideę tej współpracy. Myślę, że wszyscy doszliśmy do konsensusu. Będziemy wspierać Kamila tak bardzo, jak to możliwe. W trakcie konkursów nie jest on skoczkiem jednego człowieka, jest reprezentantem Polski. Nasz cel to najwyższy poziom wszystkich polskich skoczków – mówił nam Alexander Stoeckl, nowy dyrektor polskich skoków.

O której dzisiaj skoki narciarskie piątek 22.11.2024 Lillehammer

W ten weekend w norweskim Lillehammer pierwsza weryfikacja zespołu Stocha i Thurnbichlera. Ten drugi jeszcze bez innego weterana. Piotr Żyła przeszedł zabieg kolana, z którym ponoć już wszystko jest w porządku (pierwszy raz od trzech lat!), ale postanowiono dmuchać na zimne. Niech jednak nasi najbardziej doświadczeni nie czują się staro, bowiem będą mieć wsparcie w... 43-letnim Simonie Ammannie. Tak, tak, Szwajcar nie chowa nart.

W ten weekend rozpocznie 28. sezon w PŚ. Kwalifikacje i pierwszy konkurs w sobotę, ale ten sezon rozpocznie się w inny sposób, bo od miksta. Trenerzy Marcin Bachleda i Stefan Hula ustalili, że na obiekcie Lysgardsbakken wystąpią Natalia Słowik, Anna Twardosz, Pola Bełtowska i Nicole Konderla. Która z nich trafi do piątkowej drużyny mieszanej? Okaże się dziś.

Skoki dzisiaj O której godzinie konkurs mieszany 22 listopada 2024

Rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Na początek konkurs mieszany w Lillehammer w piątek 22 listopada 2024. Początek konkursu o godzinie 16.15. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na Eurosporcie Extra na platformie MAX.

Piątek, 22.11.2024

13:30 - Oficjalny trening

16:15 - Konkurs mikstów

Sobota, 23.11.2024

14:45 - Kwalifikacje

16:00 - Konkurs indywidualny

Niedziela, 24.11.2024

14:45 - Kwalifikacje

16:00 - Konkurs indywidualny

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? 10 punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Maryna Anna Maria Justyna Następne pytanie