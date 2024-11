To, co dzieje się z Piotrem Żyłą wywołało poruszenie nawet za granicą! Zaskakujące wieści tuż przed startem sezonu

Początek Pucharu Świata bez Piotra Żyły

W ostatnich miesiącach skoczkowie reprezentacji Polski mieli czas nie tylko na to, aby odpocząć po ostatnim, trudnym sezonie Pucharu Świata, ale także dojść do siebie pod względem fizycznym. W przypadku Piotra Żyły oznaczało to operację jego kolana. Z tym problemem jeden z liderów reprezentacji Polski zmagał się od dłuższego czasu i teraz postanowił wreszcie doprowadzić sprawę do porządku. Z uwagi na fakt, że zabieg odbył się stosunkowo niedawno, trener Thomas Thurnbichler postanowił nie powoływać doświadczonego skoczka na pierwsze zawody sezonu 2024/2025, które odbędą się w norweskim Lillehammer. Wiadomość ta odbiła się szerokim echem w naszym kraju i jak się okazuje, nie tylko. Również słoweńska prasa zaalarmowała w sprawie Piotra Żyły.

Sytuacja Piotra Żyły wywołała poruszenie za granicą

O ile w ostatnich miesiącach Piotr Żyła nie prezentował powalającej formy, nie mogąc wskoczyć na odpowiednie tory, to doświadczonemu zawodnikowi nie można odmówić, że wciąż jest jedną z najważniejszych postaci w cyklu Pucharu Świata. Kiedy więc pojawiły się informacje o tym, że "Wiewiór" nie będzie dostępny na pierwsze zawody nowego sezonu Pucharu Świata, o Polaku zrobiło się głośno m.in. w Słowenii.

- Weteran Piotr Żyła po raz pierwszy od ponad dekady opuści start sezonu. Ostatni raz taka sytuacja miała zimą 2010/11 - opisał sytuację lidera reprezentacji Polski słoweński portal siol.net.

Kiedy pozostali reprezentanci Polski, w składzie: Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Maciej Kot będą rywalizować w pierwszych zawodach nowego sezonu, Piotr Żyła spokojnie będzie dochodził do siebie, aby być gotowym na pierwsze zawody Pucharu Świata, które odbędą się w Polsce.

- (...) Powinien być gotowy na początku grudnia. Wówczas odbędzie się Puchar Świata w rodzinnym mieście skoczka – Wiśle. – Na zmagania w Polsce na pewno będzie gotowy. Piotrek jest głodny skakania. Jakby lekarz dał zielone światło, zapewne już dwa dni po artroskopii wznowiłby treningi. Mógłby natomiast zrobić sobie krzywdę - wyznał w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" Rafał Kot, wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego

Puchar Świata 2024/2025 w Polsce. Kiedy zawody w Wiśle i Zakopanem?

Kalendarz Pucharu Świata 2024/2025 przewiduje, że już na początku grudnia najlepsi zawodnicy świata zameldują się na polskiej ziemi. Najpierw, w dniach 22-24 listopada odbędą się konkursy w Lillehammer. Następnie, 30 listopada oraz 1 grudnia w fińskiej Ruce, a potem - 7-8 grudnia w Wiśle. Polscy fani skoków narciarskich mogą już planować także wyjazd do Zakopanego. W stolicy polskich Tatr zawody Pucharu Świata odbędą się w dniach 18-19 stycznia.