Skoki Wisła RELACJA NA ŻYWO: Polacy powalczą o podium? Szykują się wielkie emocje!

Na żywo Skoki narciarskie w Wiśle Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Zaczynamy konkurs! To nie jest przypadek! Tate Frantz🇺🇲 wygrywa serię próbną przed konkursem duetów w Wiśle🇵🇱! 2. był Andreas Wellinger🇩🇪, a 3. Johann Andre Forfang🇧🇻. Z Polaków 6. był Żyła🇵🇱, a 8. Kubacki🇵🇱. Trening odpuścili Austriacy i Japończycy.#skijumpingfamily #Wisla #Frantz #Wellinger #PŚ pic.twitter.com/sGVlXQLibS — Elipso Offical (@ElipsoYT) January 13, 2024 Dziś zobaczymy konkurs duetów, który cieszy się dużą sympatią fanów i jest urozmaiceniem standardowej rywalizacji. W polskiej ekipie wystąpią Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Obaj zawodnicy solidnie zaprezentowali się w serii próbnej i można wierzyć, że w konkursie powalczą o coś więcej. A jeśli tak by się stało, wpisywałoby się to w obraz polepszającej się formy biało-czerwonych. Czas oficjalnie rozpocząć historyczne zawody! PolSKI turniej debiutuje w tym roku i jest zupełną nowością w kalendarzu Pucharu Świata. W dodatku po raz pierwszy od dawna zawodnicy nie walczą tylko o indywidualny triumf, ale również o zespołowe zwycięstwo. Po to właśnie klasyfikacja drużyn będzie najważniejsza, co powinno dodać kolorytu turniejowi. Dzień dobry! Zapraszamy na konkurs duetów podczas PolSKIego turnieju w Wiśle! Witamy w relacji na żywo z konkursu skoków narciarskich w Wiśle. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 16:00. Bądźcie z nami!

Na takie wydarzenie polscy kibice skoków narciarskich czekali długo. Po raz pierwszy w historii na polskich skoczniach zorganizowany został turniej, który rozpoczął się tak na dobrą sprawę od piątkowych kwalifikacji w Wiśle i potrwa do przyszłej niedzieli, kiedy to rozstrzygnięcia poznamy na Wielkiej Krokwi. W sobotnie popołudnie natomiast dojdzie do rywalizacji duetów, które zostały dobrze przyjęte przez fanów.

Na liście startowej mamy aż trzynaście zespołów, z czego dwanaście awansuje do drugiej rundy, a w serii finałowej wystąpi osiem najlepszych drużyn. Polacy zaprezentują się w składzie: Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Po kwalifikacjach można mieć nadzieję, że biało-czerwoni powalczą dzisiaj o czołowe lokaty, a ich forma zdecydowanie jest na fali wznoszącej.