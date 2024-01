Gwiazda skoków zdyskwalifikowana w Wiśle. Szokujący powód! To się nie zdarza

Polski dziennikarz mocno przesadził z wódką podczas skoków narciarskich. Michał Pol przyznał to wprost: Ciężko było siedzieć bez niczego

Takie rzeczy w skokach narciarskich po prostu się nie zdarzają! Trwa PolSKI Turniej 2024, który rozpoczęła rywalizacja w konkursie duetów w Wiśle. W ekipie reprezentacji Polski pojawili się Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Biało-czerwoni bardzo mocno walczyli o czołowe lokaty, ale nie mieli szans mierzyć się z mocniejszymi reprezentacjami o podium. Do zaskakującej sytuacji doszło w drugiej serii po skoku Giovanniego Bresadoli.

Niedługo po drugiej próbie w wykonaniu reprezentanta Italii pojawiła się informacja o jego dyskwalifikacji. Wynik Giovanniego Bresadoli został anulowany z powodu zachowania włoskiego zawodnika. Według informacji przekazanych przez FIS podczas oficjalnej transmisji, Giovanni Bresadola został zdyskwalifikowany za… niesportowe zachowanie. Takie rzeczy w skokach narciarskich praktycznie się nie zdarzają.

Na razie brakuje jednak oficjalnej informacji, co dokładnie miało się wydarzyć po skoku włoskiego zawodnika. Dziennikarz Michał Chmielewski poinformował, że przyczyną miało być pójście do szatni, co w konkursach duetów jest zabronione.

Wściekły Bresadola, po informacji o dyskwalifikacji, został przyłapany przez dziennikarzy TVP Sport, którzy nagrali jego zachowanie. Poirytowany skoczek trzasnął drzwiami od jednego z pomieszczeń, z którego spadła tabliczka reprezentacji Włoch.

Wściekły Giovanni Bresadola po wieści o dyskwalifikacji w konkursie duetów w Wiśle… https://t.co/c27CRbMrGA pic.twitter.com/nPhL8jarha— TVP SPORT (@sport_tvppl) January 13, 2024