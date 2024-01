Szokujące informacje o legendarnym skoczku. Wielki rywal Polaków zmienił całe swoje życie

Matti Hautamaeki - tego nazwiska kibicom skoków narciarskich nie trzeba chyba przedstawiać. Choć swoją profesjonalną karierę sportową Fin zakończył w 2012 roku, to do dziś jego legenda pozostaje w tym żywa. Duża w tym "zasługa" młodszych kolegów, którzy delikatnie rzecz ujmując zawodzą swoich rodaków. Dlatego też tamtejsi kibice z rozrzewnieniem wspominają czasy, gdy właśnie Hautamaeki czy Janne Ahonen należeli do ścisłej światowej czołówki. Niejednokrotnie właśnie z tym zawodnikiem boje o najlepsze lokaty toczył nasz ikoniczny Adam Małysz. O ile Polak pozostał po karierze przy ukochanej dyscyplinie, o tyle jego fiński kolega po fachu wybrał zupełnie inną drogę życiową.

Skoczkowie, podobnie jak przedstawiciele innych dyscyplin, z reguły starają się po zakończeniu kariery pozostać przy sporcie, któremu poświęcili niemal całe życie. Jedni stają się trenerami, inni działaczami, kolejni ekspertami telewizyjnymi. Taka przyszłość najwyraźniej nie pasowała Hautamaekiemu. Fin swoje zawodowe życie po rozbracie ze sportem związał z... koleją!

Hautamaeki został maszynistą

Praca na kolei to nieustanne wyzwania i sprawdzian koncentracji oraz uwagi. Matti Hautamaeki jednak jeszcze za czasów aktywnej kariery sportowej słynął z solidności i to zapewne nie zmieniło się, gdy sam postanowił odmienić całe życie. Po skończeniu kariery skoczka udał się na kurs maszynisty kolejowego. Ukończył go z sukcesem i znalazł zatrudnienie u narodowego przewoźnika w Finlandii.