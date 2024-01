Niemiecki rywal Małysza ładuje prosto z butli. Zdjęcie Hannawalda z żoną rozeszło się w sieci

Sven Hannawald to prawdziwa legenda skoków narciarskich. Kariera Niemca nie była jednak usłana różami. Nie jest tajemnicą, że w trakcie swojego mariażu z tą piękną dyscypliną zawodnik ten miał spore problemy ze zdrowiem. Hannawald walczył z anoreksją oraz depresją. Gdy przezwyciężył trudności, to wszedł na najwyższy poziom. Eksperci i kibice do dziś wspominają jego wspaniałą walkę o kolejne zwycięstwa z Polakiem - Adamem Małyszem. Panowie prześcigali się w liczbie triumfów oraz bitych rekordów. Dzisiaj Hannawald jest na emeryturze i chętnie udziela się w mediach, ponieważ został ekspertem do spraw skoków narciarskich. Wygląda na to, że potrafi się też całkiem nieźle zabawić, co widać na jego zdjęciu z żoną.

Hannawald na zdjęciu z żoną i wielką butelką

Fotografia pochodzi z przełomu roku. Były skoczek dał się wciągnąć wtedy w wir sylwestrowej zabawy. Postanowił wraz ze swoją wybranką serca - Melissą - dać się sfotografować w dość szalonej pozycji. Legendarny sportowiec siedzi przy wybrance serca i przykłada do ust ogromnych rozmiarów butelkę z trunkiem. Wszystko to z szaloną miną, której nie powstydziłby się bohater filmów grozy. Sympatyczny Hannawald oczywiście tylko przybrał taką mimikę do zdjęcia, bo na co dzień nie brakuje mu uśmiechu.

Lawina reakcji na zdjęcie Hannawalda

Można było się spodziewać, że wciąż wzbudzający spore emocje Sven Hannawald tym zdjęciem zaktywizuje swoich fanów. Tak też się stało. Były znakomity skoczek zza naszej zachodniej granicy szybko doczekał się tysięcy polubień i komentarzy. Fani byli pod wrażeniem dobrej zabawy i życzyli wszystkiego najlepszego widocznej na fotografii parze. "Szczęśliwego nowego roku" - napisał przy zdjęciu, które wywołało poruszenie w sieci sam zainteresowany.