Ogromna hańba dla Marcina Dubiela! Nazwisko byłego zawodnika FAME MMA powróciło. Przykry widok

Aferą "Pandora Gate", która pod koniec ubiegłego roku wypłynęła na światło dzienne żyła dosłownie cała Polska, a filmy Sylwestra Wardęgi i Mikołaja "Konopskyy'ego" Tylko odbiły się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Osobami, które najbardziej ucierpiały na sprawie byli "Stuu", Marcin Dubiel oraz Michał "Boxdel" Baron, chociaż ten ostatni zdążył już wrócić do federacji FAME MMA po tym, jak został odsunięty od sprawowania jakichkolwiek funkcji w organizacji. Kolejne publikacje Marcina Dubiela tuż po wybuchu "Pandora Gate" nie poprawiały jednak jego sytuacji, a wręcz przeciwnie, przez co stał w pewnym momencie fragment jego rozmowy z mamą stał się nawet memem. Ze względu na to wszystko były zawodnik FAME MMA znalazł się w pewnym plebiscycie, który jednak nie jest powodem do dumy.

Nazwisko Marcina Dubiela znów pojawiło się w przestrzeni publicznej i... przykry widok. Hańba dla byłego zawodnika FAME MMA

Profile "Make Life Harder" oraz Michał Marszał, które zaliczają się za jedne z najbardziej opiniotwórczych na polskim Instagramie oraz angażujące ogromne społeczności, tradycyjnie wraz z nadejściem nowego roku przeprowadzają plebiscyt na "Dzbana Roku", a nominowani są w nim celebryci, politycy, dziennikarze itd. którzy zasłynęli w ostatnich miesiącach z rzeczy, które raczej nie są powodem do dumy. Tym razem w stawce pojawił się m.in. Marcin Dubiel.

Internauci, którzy odwiedzają profile "Make Life Harder" oraz Michała Marszała, w drodze głosowania wybierają, kto w ubiegłym roku okazał się większym "dzbanem", a cała "zabawa" odbywa się w formacie drabinki turniejowej. Marcin Dubiel tym razem został zestawiony z Danutą Holecką, która do niedawna była jedną z twarzy "Wiadomości" "TVP1" za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej w plebiscycie pojawiło się również nazwisko innego zawodnika związanego z FAME MMA, Sebastiana Fabijańskiego.

