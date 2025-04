Za to Krzysztof Piątek zobaczył w Wielkanoc czerwoną kartkę. Co za głupota! [WIDEO]

35-letni Grzegorz Krychowiak ma bardzo imponujące piłkarskie CV. W swojej karierze występował m.in. w Sevilli, Paris Saint-Germain, Lokomotiwie Moskwa czy nawet - jako piłkarz wypożyczony - West Bromwich Albion. We wrześniu dołączył do Anorthosisu, od razu po zakończeniu przygody w Arabii Saudyjskiej (sezon 2023/24 spędził w Abha Club).

Krychowiak zbiera kartki

W barwach cypryjskiego klubu rozegrał w tym sezonie 20 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując dwie asysty. Mimo częstego występowania w podstawowym składzie, Krychowiak nie uniknął problemów zdrowotnych i pauz za kartki (aż siedem żółtych kartek), przez co opuścił osiem meczów.

Według informacji Sport-FM, klub z Famagusty zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które uniemożliwiają przedłużenie umowy z polskim piłkarzem na dotychczasowych warunkach. Co więcej, brak awansu do grupy mistrzowskiej pozbawił Anorthosis dodatkowych wpływów, co zmusza działaczy do szukania oszczędności — nawet kosztem rozstania z kluczowymi zawodnikami.

Krychowiak ma ważny kontrakt z cypryjskim klubem do końca czerwca. Coraz więcej wskazuje na to, że jego przygoda na Cyprze się zakończy się po tym sezonie.