Ewa Pajor w finale Ligi Mistrzyń! Kolejny gol Polki. Gigantyczny sukces

Ewa Pajor i jej koleżanki z Barcelony mają ogromne powody do radości. Właśnie zapewniły sobie awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów. W niedzielę "Duma Katalonii" pewnie pokonała na wyjeździe Chelsea 4:1 w rewanżowym meczu półfinałowym i przypieczętowała awans. Jedną z bohaterek spotkania była Ewa Pajor, która wpisała się na listę strzelczyń. Co ciekawe, identycznym wynikiem zakończyło się pierwsze starcie tych drużyn w Hiszpanii.

Mecz na Stamford Bridge rozpoczął się od zdecydowanych ataków Barcelony. Już w 25. minucie prowadzenie dała jej Aitana Bonmati, a 15 minut później wynik podwyższyła Ewa Pajor, pewnie wykorzystując doskonałe podanie. Tuż przed przerwą trzeciego gola dołożyła Claudia Pina, praktycznie przesądzając losy rywalizacji. W drugiej połowie piłkarki Barcelony kontrolowały przebieg gry. W końcówce czwarte trafienie zanotowała Salma Paralluelo, a honorowego gola dla Chelsea zdobyła Wieke Kaptein.

Kiedy finał Ligi Mistrzów? Ile bramek ma Ewa Pajor?

Dla Pajor było to szóste trafienie w obecnej edycji Ligi Mistrzyń. Liderką klasyfikacji strzelczyń pozostaje Pina, która ma na koncie już dziesięć bramek. W finale Barcelona zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Olympique Lyon – Arsenal Londyn. Pierwsze spotkanie tych zespołów zakończyło się wygraną Francuzek 2:1.

FC Barcelona, która broni Pucharu Europy, będzie miała szansę zdobyć trzeci tytuł z rzędu i czwarty w historii. Tegoroczny finał odbędzie się 24 maja w Lizbonie.