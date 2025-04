Koniec znakomitej serii Ewy Pajor i spółki! Polki wyrwały remis w doliczonym czasie gry

Sebastian Szymański walnął setkę, fotoreporter to uwiecznił. A wszystko pod okiem Mourinho!

Polki rozpoczęły zmagania w Lidze Narodów w lutym - najpierw wygrały z Irlandią Północną 2:0, a następnie z Rumunią 1:0. Po kilku tygodniach przerwy do rywalizacji powróciły 4 kwietnia, rozbijając w Gdańsku Bośnię i Hercegowinę 5:1. Nic więc zatem dziwnego, że przed rewanżem z tymi ostatnimi w Zenicy apetyty były rozbudzone do granic możliwości. Zwłaszcza, że licząc wszystkie rozgrywki, biało-czerwone przed wtorkowym spotkaniem mogły się pochwalić serią siedmiu zwycięstw z rzędu. I choć podopiecznym Niny Patalon nie udało się wygrać po raz ósmy, to remis wywalczony w dramatycznych okolicznościach z pewnością może cieszyć.

Liga Narodów kobiet: Polki zremisowały na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 1:1. Bohaterką Weronika Zawistowska

Prowadzenie gospodyniom w 65. minucie zapewniła Sofija Krajsumović, która wykorzystała znakomite podanie Andrei Grebenar. Polki po stracie gola rzuciły się do szaleńczych ataków, ale długimi momentami waliły głową w mur. I gdy wydawało się, że biało-czerwone przegrają pierwsze spotkanie w Lidze Narodów, do wyrównania w doliczonym czasie gry doprowadziła Zawistowska. Piłkarka Bayernu Monachium pokonała na raty Alminę Hodzić, która w tej sytuacji mówiąc delikatnie się nie popisała.

Polki po czterech kolejkach dywizji B Ligi Narodów oczywiście zachowały pozycję liderek. Ostatnie dwa spotkania grupowe Pajor i spółka rozegrają na przełomie maja i czerwca - 30 maja na wyjeździe zmierzą się z Irlandią Północną, a 3 czerwca na swoim stadionie podejmą Rumunki.