Wielkie sukcesy polskich piłkarzy. Dwóch zapewniło sobie tytuł mistrza kraju! Nie odbiorą im tego

Za to Krzysztof Piątek zobaczył w Wielkanoc czerwoną kartkę. Co za głupota! [WIDEO]

Od chłopca z piłką pod pachą do selekcjonera. (Nie)zwykła historia Michała Probierza

Mocny sygnał dla Probierza. Wielki występ Marcina Bułki we Francji!

Co dalej z byłym kadrowiczem?

Wielkie sukcesy Polaków. Dwóch z tytułami mistrzów kraju

Polscy piłkarze świętują kolejne sukcesy na zagranicznych boiskach. W niedzielę dwa kluby z ich udziałem zapewniły sobie mistrzostwo kraju, dominując w swoich ligach. Karabach Agdam, którego bramkarzem jest Mateusz Kochalski, po raz czwarty z rzędu i dwunasty w historii zdobył tytuł mistrza Azerbejdżanu, natomiast Łudogorec Razgrad, reprezentowany przez Jakuba Piotrowskiego, sięgnął po czternaste z rzędu mistrzostwo Bułgarii.

Karabach Agdam przypieczętował mistrzostwo na cztery kolejki przed końcem sezonu, remisując na wyjeździe z Sabah Baku 1:1. Mateusz Kochalski, który w tym sezonie rozegrał 14 ligowych spotkań oraz siedem w europejskich pucharach, tym razem spędził cały mecz na ławce rezerwowych. 24-letni golkiper trafił do zespołu z Agdamu latem 2024 roku ze Stali Mielec i szybko stał się ważnym ogniwem ekipy, która zdominowała krajowe rozgrywki – w ostatnich dwunastu sezonach aż jedenastokrotnie kończyła sezon na pierwszym miejscu.

Równie imponujący wyczyn zanotował Łudogorec Razgrad, z Jakubem Piotrowskim w składzie. Drużyna polskiego pomocnika zapewniła sobie czternaste z rzędu mistrzostwo Bułgarii, pokonując u siebie Czerno More Warna 2:0. Piotrowski wystąpił w tym meczu do 77. minuty i jak zwykle był kluczowym zawodnikiem środka pola. Łudogorec zgromadził po 31. kolejce 79 punktów i aż o 16 wyprzedza wicelidera Lewskiego Sofia. Rywalizacja w bułgarskiej ekstraklasie trwa obecnie w fazie grupy mistrzowskiej, ale przewaga klubu z Razgradu jest już nie do odrobienia.

Wielka scena na Błoniach PGE Narodowego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.