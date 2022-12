Stefan Horngacher nagle podszedł do Piotra Żyły. Potem stało się to, wszystko uchwyciły kamery

71. Turniej Czterech Skoczni niemalże fenomenalnie rozpoczął się do skoczków reprezentacji Polski. Podczas rywalizacji w Oberstdorfie, najwięcej powodów do radości kibicom dali Piotr Żyła i Dawid Kubacki, którzy zajęli kolejno 2. i 3. miejsce, ustępując tylko niedoścignionemu tego dnia Halvorowi Egnerowi Granerudowi. Teraz przed polskimi skoczkami kolejna okazja do tego, aby przybliżyć się do wywalczenia Złotego Orła, bowiem już w Nowy Rok rywalizować oni będą podczas konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Zanim to jednak nastąpi, przed nimi kwalifikacje.

Turniej Czterech Skoczni skoki Ga-Pa gdzie oglądać NA ŻYWO TV transmisja skoki Garmisch-Partenkirchen w Sylwestra dzisiaj 31.12 live online na którym kanale skoki?

Najlepsi skoczkowie na świecie przywykli już z pewnością do tego, że nie mogą pozwolić sobie na zbyt dużo podczas sylwestrowej nocy. 31 grudnia muszą oni bowiem wziąć udział w kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen, a pierwszego dnia stycznia rywalizować ze sobą w konkursie głównym. Ewentualna wygrana w cyklu z pewnością jest warta takich poświęceń. Sprawdźcie, o której godzinie skoczkowie rozpoczną kwalifikacje w Garmisch-Partenkirchen.

Skoki Ga-Pa NA ŻYWO gdzie oglądać TV transmisja TCS: skoki Garmisch-Partenkirchen dzisiaj 31.12 live online na którym kanale skoki w Sylwestra gdzie oglądać skoki Ga-Pa TV na żywo?

Sylwestrowe kwalifikacje przed konkursem w Garmisch-Partenkirchen zaplanowano na 31 grudnia na godzinę 14:00. Wcześniej, o godzinie 11:45 odbędzie się trening. TRANSMISJA NA ŻYWO z kwalifikacji w Garmisch-Partenkirchen prowadzona będzie przez stację Eurosport 1. Kibice skoków będą mogli śledzić kwalifikacje również live online, za pośrednictwem "playera" i Eurosportu Extra. Ponadto, RELACJA NA ŻYWO z kwalifikacji w Garmisch-Partenkirchen prowadzona będzie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!