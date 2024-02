Skoki Lake Placid RELACJA na żywo skoki dzisiaj 10.02 WYNIKI LIVE Puchar Świata Lake Placid na żywo w internecie Skoki narciarskie w USA dzisiaj 10 lutego

PŚ Skoki w Lake Placid 10.02 WYNIKI:

Skoki Lake Placid

Polscy skoczkowie wyraźnie mają problem nie tylko z tym, by rywalizować z czołówką światowych skoków w tym sezonie, ale też ze stabilizacją swojej formy. Gdy wydaje się, że któryś z nich zaczyna skakać lepiej, to później potrafi nie awansować do konkursu i odwrotnie – spisywany na straty zawodnik potrafi odpalić i zaskoczyć pozytywnie kibiców. Pierwszy przypadek dotyczy przede wszystkim Piotra Żyły, który na mistrzostwach świata w lotach był indywidualnie na 6. miejscu, a w Willingen zajął 48. miejsce w sobotę, a w niedzielę nawet nie awansował do konkursu.

Puchar Świata Lake Placid na żywo w internecie Skoki narciarskie w USA dzisiaj 10 lutego

Na drugim biegunie znajduje się natomiast Aleksander Zniszczoł, który jako pierwszy Polak w tym sezonie Pucharu Świata zajął miejsce w czołowej dziesiątce i to dwukrotnie – właśnie w Willingen zajął on dwa razy 8. miejsce. Mimo tego dobrego w skali całego sezonu wyniku trudno nie czuć niedosytu – Zniszczoł w pierwszej serii sobotniego konkursu był 3., a w niedzielnym nawet prowadził! Po takich szansach na podium trudno oczekiwać od kibiców, by wyzbyli się poczucia straconej szansy. Mamy nadzieję, że również w Lake Placid przynajmniej jeden z naszych zawodników przyniesie fanom choć trochę radości.