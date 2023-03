Skoki Oslo RELACJA NA ŻYWO Raw Air prolog za darmo w internecie live online skoki dzisiaj 10.03.2023 relacja live online skoki Oslo Raw AIr Prolog na żywo WYNIKI

To tak naprawdę czuje Marcelina ZIętek do Piotra Żyły. Wygięła się w różowym stroju i wyznała prawdę

Lista startowa:

7. Jakub Wolny

30. Aleksander Zniszczoł

32. Paweł Wąsek

48. Kamil Stoch

57. Piotr Żyła

60. Dawid Kubacki

Przed zawodami w Norwegii, które rozpoczynają się wizytą w Oslo, Dawid Kubacki bez dwóch zdań jest w lepszym humorze, niż jego największy obecnie rywal, Halvor Egner Granerud. Jeden z liderów reprezentacji Polski po wywalczeniu brązowego medalu może być dodatkowo zmotywowany do walki, a co za tym idzie do odrabiania strat do norweskiego skoczka, któremu w Planicy nie szło najlepiej. Dodatkowo, pozostali skoczkowie prowadzeni przez trenera Thomas Thurnbichlera również błyszczą dobrą formą i polscy fani skoków narciarskich z pewnością mają nadzieję, że uda im się pokazać z jak najlepszej strony również w Norwegii. Pierwszą okazją do tego będzie piątkowy prolog Raw Air na skoczni w Oslo. Zapraszamy na relacje na żywo z kwalifikacji.