Po mistrzostwach świata w Planicy, najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. W kalendarzu zawodów nie zostało już zbyt dużo startów, co jednocześnie sprawia, że Dawid Kubacki ma tylko kilka okazji do tego, aby zbliżyć się do prowadzącego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Halvora Egnera Graneruda, jednak zdaniem Wojciecha Fortuny, polski skoczek jest obecnie w o wiele lepszej sytuacji, niż prowadzący w stawce Norweg. A do tego ma jeszcze asa w rękawie.

Granerud może tylko pozazdrościć tego Kubackiemu. Tajna broń polskiego skoczka

Pierwszy polski mistrz olimpijski wskazał w rozmowie z "WP Sportowe Fakty", że przede wszystkim to polski skoczek jest obecnie w lepszej sytuacji, bowiem udało mu się wywalczyć medal podczas mistrzostw świata, co zdecydowanie podniosło jego morale. To jednak nie jedyna przewaga, jaką Kubacki ma nad Granerudem. Kolejną są Kamil Stoch i Piotr Żyła, a dokładniej rzecz ujmując ich dobra dyspozycja.

To jest tajna broń Dawida Kubackiego na Graneruda! Przed Raw Air ekspert nie zostawił złudzeń, Norweg tego nie ma

- Byłem pod wrażeniem skoków Kamila Stocha w Planicy. Zbudował świetną formę i ma duże szanse utrzymać ją w końcówce sezonu. Kamila stać na podium w konkursach Raw Air, tak samo jak Piotra Żyłę, a to może być nieoceniona pomoc dla Dawida w walce o Puchar Świata. Mogą bowiem odbierać cenne punkty Norwegowi, którego koledzy z kadry nie są aż tak mocni - stwierdził Wojciech Fortuna przed rozpoczęciem Raw Air. Polscy kibice z pewnością mają nadzieję, że taki właśnie scenariusz spełni się w Norwegi.