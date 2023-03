Kamil Stoch z pilną wiadomością do kibiców. Chodzi o turniej Raw Air, musicie o tym wiedzieć

Skandaliczne słowa szefa FIS. Otwarcie poparł rosyjskich sportowców, aż trudno uwierzyć w to, co mówi

Dla Kamila Stocha mistrzostwa świata w Planicy były pewnym rozczarowaniem, czego nie ukrywał sam skoczek. Nasz mistrz zajął 4. miejsce w zawodach indywidualnych na dużej skoczni i tak samo w drużynowych na tym samym obiekcie. Dwukrotnie był więc o krok od medalu, którego ostatecznie zdobyć mu się nie udało, co było dla niego bolesne. Stoch jednak nie był załamany, o czym mówił po zakończeniu zawodów a także podkreślił na swoim profilu na Instagramie – zapewnił, że wyjeżdża z Planicy z podniesioną głową i walczy dalej. Teraz potwierdził swoje podejście w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Kamil Stoch zapowiada walkę na Raw Air

Kamil Stoch przed startem na Raw Air udzielił obszernego wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”. W nim został zapytany m.in. o turniej Raw Air, który zaczyna się lada moment, a na którym Kamil Stoch dwukrotnie triumfował i raz był drugi (na łącznie pięć edycji!). 35-letni skoczek zapowiada, że w Norwegii będzie walczył o podium!

– Tak, wierzę, że będę stawał na podium. Wierzę, że będę wygrywał! Tylko dzięki temu mam siłę wstawać rano, przerzucać ciężary na treningach i jeździć na zawody z pełnym zaangażowaniem. To jest fundament w sporcie. Jadę na ten turniej jednak z innymi celami, takimi zadaniowymi. Wierzę, że będę kontynuował pracę z ostatnich tygodni, a uważam, że to kawał dobrej roboty. Jeżeli to wszystko będzie dalej tak układało, to wszystko jest możliwe. Wszystko dla mnie jest otwarte! – Podkreśla Kamil Stoch w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.