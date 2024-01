Skoki TCS: Bischofshofen RELACJA NA ŻYWO: Polacy pokazali moc w treningu! Jak będzie w kwalifikacjach? [WYNIKI]

TCS: Bischofshofen kwalifikacje WYNIKI Polaków:

Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do konkursu TCS w Bischofshofen! Start o 16:30

Zawody Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku były słodko-gorzkie dla polskich zawodników. Z jednej strony po raz pierwszy od 9 lat do konkursu nie zakwalifikował się Dawid Kubacki, a Piotr Żyła zakończył konkurs w drugiej dziesiątce, choć po pierwszej serii był na 4. miejscu. Z drugiej strony jednak aż czterech polskich zawodników zapunktowało, a Kamil Stoch uzyskał najlepszy wynik z Biało-Czerwonych w tym sezonie, zajmując 11. miejsce.

Wiele mówi się o tym, że znaczącą zmianą były dla polskich skoczków nowe kombinezony. Choć są chwalone, to one nie wszystko są w stanie rozwiązać – Dawid Kubacki w nowym kombinezonie nie wszedł do konkursu, a Stoch skacząc w starym był najlepszym z Polaków. Zmiana ogólnie jest jednak na plus, a Kubackiemu przeszkodził też wiatr w skoku kwalifikacyjnym. Mamy nadzieję, że w Bischofshofen już takich wpadek nie będzie i Polacy znów pokażą, że wszystko idzie w dobrą stronę, zajmując dobre miejsca przed ostatnim konkursem TCS.