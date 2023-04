Wielki gest Dawida Kubackiego! To zdjęcie mówi wszystko, zwrócił sie do Graneruda!

Stefan Horngacher, jako jeden z najlepszych obecnie szkoleniowców skoków narciarskich, z ogromnym żalem musiał patrzeć na to, co dzieje się z jego zawodnikami podczas zakończonego właśnie sezonu 2022/23 Pucharu Świata. Nasi zachodni sąsiedzi nie odgrywali zbyt dużej roli w kolejnych zawodach i byli zaledwie tłem dla czołówki. To sprawiło nawet, że pojawiły się głosy, aby podziękować Horngacherowi, jednak ten otrzymał jeszcze jedną szansę. I od razu zapowiedział ogromne zmiany.

Niemców czeka rewolucja. Stefan Horngacher już podjął ważną decyzję. Nic tego nie zmieni

Wszystko wskazuje na to, że dotychczasowa kadra niemieckich skoczków po raz ostatni miała okazję skakać w takim składzie, jak miało to miejsce jeszcze kilka tygodni temu. Zaraz po zakończeniu sezonu 2022/23 Stefan Horngacher, który przyzwyczaił wszystkich do tego, że pracuje raczej z wąską grupą zawodników zdradził, że będzie wprowadzać do kadry A nowe pokolenie.

Stefan Horngacher już podjął arcyważną decyzję! Nie czekał ani chwili po zakończeniu sezonu, Niemców czeka rewolucja

- Najważniejszym zadaniem na nadchodzącą zimę jest wprowadzanie do składu nowych, młodych ludzi, którzy mogą kiedyś zastąpić Geigera, Eisenbichlera i Wellingera. Justin Lisso i Felix Hoffmann pokazali w końcówce sezonu, że zdecydowanie mamy u siebie talenty - wyznał Stefan Horngacher cytowany przez "skijumping.pl". To zapowiada ogromne zmiany w drużynie naszych zachodnich sąsiadów. Czy pomysł wypali? Przekonamy się jednak dopiero w kolejnym sezonie.

Sonda Czy Stefan Horngacher był dobrym trenerem reprezentacji Polski? Tak, odnieśliśmy masę sukcesów Nie, czołówka miała wyniki, ale upadło polskie zaplecze Nie mam zdania na ten temat