Stefan Horngacher już zacięra ręce i się uśmiecha! Polacy mogą o tym tylko pomarzyć!

- Naprawdę nie możemy się już doczekać pierwszego w tym sezonie Pucharu Świata u siebie, w Titisee-Neustadt. Jako osoba, która z wyboru mieszka w Schwarzwaldzie, osobiście jestem oczywiście tym jeszcze bardziej podekscytowany. I to z dwóch powodów - powiedział Stefan Horngacher cytowany przez portal Deutscherskiverbande.de. - Po pierwsze, nasz zespół jest w stanie zaprezentować się na najwyższym poziomie. Szczególnie Pius Paschke spisywał się znakomicie w ostatnich tygodniach. Z drugiej strony, osobiście znam wielu wolontariuszy, bez których takie wydarzenie nie byłoby możliwe W organizację tego wydarzenia włożono wiele serca i duszy. Jedziemy do Schwarzwaldu ze sprawdzonym zespołem i nie możemy się doczekać wsparcia niemieckich fanów. Zima już zawitała do Schwarzwaldu, więc warunki na długi weekend skoków narciarskich u mnie są idealne - dodał Horngacher.