Skoki w Wiśle dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Kibice liczą na poprawę Polaków w drugim konkursie! Puchar Świata 8.12.2024 LIVE ONLINE [WYNIKI]

Wyniki Polaków w kwalifikacjach:

Już dzisiaj o 15:15 drugi konkurs indywidualny w skokach narciarskich w Wiśle w ramach cyklu Pucharu Świata! Kwalifikacje do konkursu odbędą się tuż przed nim, o 13:45.

Skoki w Wiśle RELACJA NA ŻYWO dzisiaj NIEDZIELA 8.12

W kwalifikacjach do sobotniego konkursu świetnie spisał się Piotr Żyła, który zajął 7. miejsce. Niestety, kompletnie nie przełożył on tego na konkurs, ponieważ w pierwszej serii zajął on dopiero 35. miejsce i nie awansował do drugiej serii. Tylko nieznacznie lepiej spisali się od niego Maciej Kot i Kamil Stoch, którzy zajęli odpowiednio 34. i 33. lokatę... Jak się okazało, dla Kamila Stocha było to najgorsze miejsce w konkursie indywidualnym w Wiśle w całej historii jego startów na tej skoczni. Ostatecznie z 7 startujących w zawodach Polaków zapunktowało tylko czterech, ale 25. miejsce Dawida Kubackiego i 26. Jakuba Wolnego też nie są tym, czego oczekują kibice. Całkiem nieźle zaprezentował się Paweł Wąsek, najlepszy z Polaków tej zimy, który zajął 11. miejsce, a przyzwoicie najlepszy z Biało-Czerwonych poprzedniej zimy, Aleksander Zniszczoł, który uplasował się na 16. miejscu. Czy kibice mają liczyć na poprawę w niedzielnym konkursie? Zawodnicy na pewno zrobią wszystko, co w ich mocy, by się poprawić, ale w tak krótkim czasie będzie o to niezwykle trudno. Niewykluczone, że czeka nas kolejny smutny dzień w polskich skokach.