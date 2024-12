i Autor: Puchar Świata w Wiśle. Piotr Żyła wraca do składu. Kto jeszcze wystąpi? Puchar Świata w Wiśle. Piotr Żyła wraca do składu. Kto jeszcze wystąpi?

Żyła zaskoczył

Trudne kwalifikacje w Wiśle. Wielkie zaskoczenie wśród Polaków, to nie on miał być najlepszy

Miało zabraknąć śniegu w Wiśle podczas Pucharu Świata, a już podczas kwalifikacji było go aż nadto. Nie dla wszystkich były to warunki korzystne. Polscy skoczkowie awansowali do sobotniego konkursu, ale nie wszyscy. Najlepszym z Polaków okazał się... Piotr Żyła, rekonwalescent i wielki nieobecny pierwszych dwóch weekendów Pucharu Świata.