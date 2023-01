Stefan Horngacher zmaga się z poważnymi problemami w Niemczech? Ekspert nie ma wątpliwości, w Polsce tak nie było!

Fatalne wieści dla kibiców przed skokami w Zakopanem! Wielu nie będzie mogło obejrzeć idoli na żywo, nie wygląda to dobrze

Stefan Horngacher nie będzie wspominał sezonu 2022/2023 dobrze. Niemieccy skoczkowie, których trenuje całkowicie odpadli z gry o najwyższe cele w Pucharze Świata i wszyscy kibice zastanawiają się, co jest właściwie przyczyną słabej dyspozycji skoczków. Jeden z ekspertów postanowił przeanalizować sytuację trenera i stwierdził, że w Polsce mógł liczyć on na o wiele lepsze warunki. Padły mocne słowa.

Stefan Horngacher zmaga się z problemami w Niemczech? Ekspert nie ma wątpliwości

Ekspertem, który przeanalizował sytuację Horngachera jest Rafał Kot. Specjalista w rozmowie z "WP. SportoweFakty" stwierdził, że Horngacher dostał w Polsce lepsze warunki, czuł się lepiej, przez co jego cała praca wyglądała o wiele lepiej.

- Horngacher miał u nas wszystko co chciał. Specjalne technologie, tunele aerodynamiczne. W Niemczech jest inaczej. Oni muszą jakoś rozdzielić środki przez to, że liczą się także w innych dyscyplinach zimowych. My w tej chwili mamy tylko silne męskie skoki, oni mogą pochwalić się wynikami innych sportów. Przyszedł kryzys i Niemcy zakręcili kurek z pieniędzmi. Zapewne ucierpiał na tym ich trener - przyznaje Kot.