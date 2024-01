Stefan Kraft przekazał łamiącą wiadomość. Wielki rywal polskich skoczków nie mógł już tego tłumić w sobie, przykre wieści

Nie do wiary, jak wyrosła córka Dawida Kubackiego. Żona skoczka sama nie dowierzała. Niezwykłe nagranie

Najwierniejsi fani skoków narciarskich doskonale wiedzą, że rywalizacja w ramach Pucharu Świata nie należy do najłatwiejszych i w trakcie sezonu nie trudno o spadek formy oraz skrajne przemęczenie spowodowane nie tylko wieloma skokami i treningami, ale również przemieszczaniem się do kolejnych obiektów. Przerwę od zawodów postanowił zrobić sobie Halvor Egner Granerud, który na pewno nie wystąpi w kolejnych tygodniach w Pucharze Świata. Na łamiącą wiadomość zdecydował się również Stefan Kraft, który po rywalizacji w Kulm wyznał, że jest całkowicie przemęczony i potrzebuje regeneracji.

Lider Pucharu Świata w sezonie 2023/2024, który od początku rywalizacji spisywał się wybornie, podczas ostatnich zmagań podczas mistrzostw świata w lotach nie uzyskiwał już tak spektakularnych wyników, jak jeszcze kilka dni wcześniej. - Regeneracja po sobotnim wieczorze była najtrudniejsza, jaką pamiętam. Jestem całkowicie wyczerpany, zupełnie pusty. Nic nie spałem nic. Zdrowie mi coraz częściej szwankuje, jest to bardzo męczące. - wyznał Kraft cytowany przez portal "skijumping.pl".

Austriacki skoczek dodał, że w kolejnych dniach planuje odpoczywać w swoim domu i skupić się tylko i wyłącznie nad odzyskaniem sił. Na to jednak nie będzie miał zbyt wiele czasu. Kolejne zawody Pucharu Świata, które odbędą się w niemieckim Willingen odbędą się już za kilka dni, 3-4 lutego. Później zawodnicy wyjadą do USA, gdzie będą rywalizować w Lake Placid, a następnie czeka ich podróż do Sapporo.