Kamil Stoch godnie wypełnił lukę po odejściu Adama Małysz. Wielu fanów martwiło się, że po zakończeniu kariery przez „Orła z Wisły” na kolejne sukcesy w skokach narciarskich będziemy musieli długo czekać, ale okazało się, że Kamil Stoch potrafił wyrównać część osiągnięć wielkiego mistrza, a niektóre z nich nawet przebić! Od paru lat Stoch pokazuje się jednak ze słabszej strony i nie jest w stanie nawiązywać walki z najlepszymi skoczkami świata. Kibice wiele obiecują sobie jednak po nadchodzącym sezonie. Trudno się dziwić, bowiem widać, jak Kamil Stoch jest zaangażowany w to, aby jeszcze wrócić do czołówki – świadczy o tym choćby fakt, że do tego sezonu specjalnie przygotowywał się pod okiem indywidualnego trenera, Michala Doleżala, pod wodzą którego po raz ostatni stawał na podium Pucharu Świata. Potwierdzeniem tego są także słowa, które skierował on do kibiców tuż przed startem sezonu.

Skoczek z Zębu często zwracał się do kibiców na swoim profilu na Instagramie. Informował on m.in. o przebiegu swoich treningów, czy dzielił się radością po udanych zawodach. Tym razem postanowił podziękować im za wsparcie okazane podczas okresu przygotowawczego i zapewnić, że zrobi wszystko, by dać jeszcze kibicom powody do radości w tym sezonie. – Czas leci, już za dwa tygodnie zaczyna się nowy sezon Pucharu Świata. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi (choćby dobrym słowem) przygotować się jak najlepiej do czekających mnie wyzwań. Wierzę, że będę w stanie odwdzięczyć się, dostarczając dużo pozytywnych emocji – napisał Kamil Stoch i dopytał jeszcze czy fani nie mogą doczekać się kolejnego sezonu tak, jak on – Jeszcze tylko ostatnie przymiarki i lecimy do Lillehammer. Odliczacie dni? – zakończył.

Pod zdjęciem, które w kilka godzin polubiono ponad 8 tys. razy, pojawiła się też szybko niemal setka komentarzy. „Nie mogę się doczekać! trzymam mocno kciuki za super skoki w tym sezonie i duuuuzo uśmiechu i satysfakcji z ciężkiej pracy Kamil! do zobaczenia pod skocznia”, „Ale to leci! Ale to dobrze, znowu będziemy zasiadać przed telewizorem i będziemy dmuchać Panu pod narty najmocniej jak tylko potrafimy! Niech to będzie fajny sezon. Powodzenia!”, „Trzymamy kciuki Mistrzu”, „już nie mogę się doczekać tego sezonu i ciebie w nim”, Trzymamy kciuki Mistrzu. Nie możemy się doczekać” – czytamy w komentarzach i większość z nich jest w bardzo podobnym tonie.

