Dla Kamila Stocha nadchodzący sezon może być jednym z ważniejszych w karierze. Od pewnego czasu jeden z liderów polskiej kadry nie radzi sobie na skoczni tak, jak przyzwyczajeni byli do tego fani skoków narciarskich w naszym kraju. Teraz postanowił on dokonać dużej zmiany – przed sezonem i w jego trakcie Stocha, jak kiedyś Adama Małysza, prowadzić będzie indywidualny trener, którym został Michal Doleżal – to właśnie pod wodzą Czecha 37-latek odnosił ostatnie sukcesy w kadrze. Teraz liczy na to, że uda mu się wrócić do formy, w której sięgał po trofea. A tych w swojej gablocie Kamil Stoch ma bardzo dużo, co oznacza również, że dorobił się niemałego majątku, który pozwolił mu m.in. na wybudowanie w swoim rodzinnym Zębie okazałego domu, który możecie zobaczyć w galerii poniżej!

Kamil Stoch pochodzi z Zębu i nie miał zamiaru wyprowadzać się poza rodzinne okolice. To właśnie tam stanął jego okazały dom, który można wręcz nazwać górskim pałacem. Samo miejsce zamieszkania otoczone jest także rozległym podwórzem, którym 37-latek chętnie zajmuje się w czasie wolnym, co nie raz pokazywał na swoim profilu na Instagramie. Sam dom, który zachowany jest zdecydowanie w góralskim stylu, powstał w 2018 roku i od tamtego czasu małżeństwo Stochów może cieszyć się swoją piękną posiadłością z widokiem na góry, co dodaje całości niezwykłego uroku.

