Tak Justyna Żyła leczy choroby. Ten sposób znały już nasze babcie, niejednego postawił na nogi

Justyna Żyła postanowiła podzielić się swoim sprawdzonym sposobem na zaleczanie lekkich chorób, które szczególnie w lutym, dają o sobie znać. Okazuje się, że celebrytka stosuje się sprawdzonej metodyki, którą znały już nasze babcie. Nie da się ukryć, że o skuteczności tego specyfiku przekonywaliśmy się nie raz.

Justyna Żyła pokazała sprawdzony sposób na walkę z drobnymi chorobami. To zdjęcie mówi wszystko, ten sposób znały już nasze babcie

Nie da się ukryć, że okres od stycznia do marca zawsze przepełniony jest chorobami. Nagłe zmiany pogodowe, ataki mrozu i chłodu, jak też deszczu ze śniegiem zawsze powodowały, że odpornośc była wystawiona na próbe, co z kolei jest prostą drogą do przeziębień, grypy i innych chorób układu oddechowego. Okazuje się, że Justyna Żyła ma sprawdzony pomysł na to, jak radzić sobie z drobnymi chorobami i jest to przygotowywanie domowego, tłustego rosołu. Jak przekonuje była żona reprezentanta Polski w skokach narciarskich, lepszego sposobu po prostu nie ma.

- Na „choróbska „ najlepszy domowy rosołek - przekonuje Justyna Żyła na swoich mediach społecznościowych.