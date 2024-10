Zapadła bardzo ważna decyzja przed sezonem zimowym. Sportowy fenomen z Japonii, jest nie do zdarcia!

To nie żarty, Adam Małysz wraca na skocznie! Właśnie wszystko ogłosił, padła konkretna data!

Kasai to prawdziwy fenomen skoków narciarskich, a przy tym bardzo utytułowany. Pierwsze sukcesy odnosił w ubiegłym wieku, bo w 1992 roku sięgnął po mistrzostwo świata w lotach narciarskich w Harrachowie, Ma w dorobku 3 medale olimpijskie, w tym srebrny z igrzysk w Soczi w 2014 roku na dużej skoczni, gdy przegrał tylko z Kamilem Stochem. Kasai wciąż startuje i imponuję dobrą formą. Dowodem tego jest powołanie go do kadry japońskiej, która weźmie udział w pierwszych zimowych zawodach Pucharu Kontynentalnego.

Uważany jest on za drugą ligę w światowych skokach narciarskich. Pierwsze konkursy Pucharu Kontynentalnego mają się odbyć w chińskim Zhangjiakou 7 i 8. grudnia. Najlepsi japońscy skoczkowie z braćmi Kobayashi i Renem Nikaido znaleźli się w kadrze, która rozpocznie starty w Pucharze Świata. Inauguracja PŚ odbędzie się w dniach 22-24 listopada w norweskim Lillehammer. Kasai nie ukrywa , że jego celem jest start w Igrzyskach Olimpijskich w 2026 roku w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo. Byłyby to ...dziewiąte igrzyska w karierze Japończyka. Pierwszymi były te, które odbyły się we francuskim Albertville w 1992 roku. Natomiast debiut w zawodach Pucharu Świata Kasai zaliczył w 1988 roku na skoczni w Sapporo. Zajął wówczas 31 miejsce.

