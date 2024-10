To nie żarty, Adam Małysz wraca na skocznie! Właśnie wszystko ogłosił, padła konkretna data!

Thomas Thurnbichler pokazał swoje nowonarodzone dziecko! Co za wieści, ogromne szczęście trenera Polaków

Adam Małysz odda pierwsze skoki od zakończenia sportowej kariery! Polski mistrz udzielił rozmowy "sport.pl", w której powiedział wprost o tym, że spróbuje swoich sił na skoczni narciarskiej, która powstaje przy okazji akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podał nawet konkretną datę!

Adam Małysz wraca na skocznie. Powiedział to oficjalnie!

Małysz w rozmowie z mediami podkreślał już, że od czasu, kiedy przestał uprawiać sport, to już nigdy nie skakał. Ten stan rzeczy zmieni się jednak przy okazji akcji Polskiego Związku Narciarskiego z Ministerstwem Sportu. Projekt nazytwa się Akademia Lotnika i ma promować skoki wśród najmłodszych. W tym celu, zbudowano mobilną skocznię, która ma jeździć na samochodzie dostawczym przez całą Polskę. Sam Małysz zaangażował się w projekt nie tylko ze strony organizacyjnej, ale także przetestuje ją, oddając skoki.

- Tam, na miejscu, gdzie skocznia jest budowana, ktoś musi sprawdzić tę skocznię, czy jest w porządku przed ruszeniem w Polskę. Byłem tam kilka razy, a ten projekt to poniekąd moje dziecko, więc nie wyobrażam sobie, żebym na niej nie skoczył. Nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby przetestować ten obiekt (...) To skocznia, na której każdy może się spróbować. Pomimo że już od dawna nie skakałem na skokówkach, kiedy jeżdżę na zwykłych nartach i widzę jakąś górkę, to podjeżdżam i skaczę. Tę parę, maksymalnie kilkanaście metrów myślę, że nie miałem problemu osiągnąć - mówi Małysz w rozmowie ze "sport.pl".

Kiedy Małysz miałby oddać pierwsze skoki od zakończenia kariery? Padła już wstępna data.

- Projekt rusza 30 października, dzień czy dwa wcześniej skocznia na pewno będzie gotowa. Jeśli będzie na takim etapie, że można będzie już skoczyć, to i tak pojadę tam ją zobaczyć. I może od razu skoczę - mówi skoczek.