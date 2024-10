Ewa Bilan-Stoch ujawniła po latach nieznane fakty o Dawidzie Kubackim. Taki był naprawdę! Zaskoczyła wszystkich

Co za wieści o wielkich rywalkach Justyny Kowalczyk! Naprawdę. To nie żarty

Ewa Bilan-Stoch wróciła do aktywnej działalności w mediach społecznościowych. I już na sam start zaskoczyła wszystkich. Żona polskiego skoczka postanowiła opowiedzieć kibicom ciekawą historię na temat swojej działalności w świecie sportu. Ewa Bilan-Stoch prowadzi agencję marketingu sportowego, w której działa m.in. ze skoczkami narciarskimi. Najnowsza historia dotyczy współpracy z Dawidem Kubackim, z którym działania trwają już ponad dziesięć lat.

Ewa Bilan-Stoch o kulisach współpracy z Dawidem Kubackim. Wyjawiła to po latach

Ewa Bilan-Stoch zdecydowała się na ujawnienie szczegółów dwunastoletniej współpracy z Dawidem Kubackim i nieznanych szczegółów na temat życia skoczka.

- Panie i panowie, Dawid Kubacki, z którym biegnie nam 12. rok współpracy. Od 2013 roku jestem menadżerem Dawida i do tej pory nie poprosił o moje CV – napisała wyraźnie rozbawiona Ewa Bilan-Stoch.

Żona Kamila Stocha przyznała, że Dawid od małego marzył, by latać, ale nie tylko na nartach. Świetnie odnajduje się także w sterowaniu samolotami czy helikopterami. Skoczek ma być także niesamowicie zaznajomiony z technikaliami – tematem śrub, turbin, silników czy śmigieł.

Co ciekawe, Kubacki potrafi być zapominalski. „- Dawid, jutro masz to i tamto. Nie zapomnij zabrać tego i tamtego. Do zobaczenia. - Ok, a przypomnisz mi jutro?” - przytoczyła rozmowę, która miała wydarzyć się wielokrotnie.